Camionero a juicio acusado de matar a su pareja tras lacerarle unos siete centímetros de los intestinos
El hombre está detenido y acusado de homicidio simple con dolo eventual tras la muerte de una mujer durante un acto sexual.
La Justicia de Santiago del Estero resolvió elevar a juicio la causa contra un camionero acusado del homicidio de Gabriela Andrada, de 42 años, quien permaneció varios días internada y falleció por las graves heridas producidas durante un acto sexual violento.
El caso se remonta al 11 de febrero de 2024, cuando el acusado, un camionero santiagueño identificado como Mario Fábrega, mantuvo relaciones sexuales con la víctima. Tras el acto, la mujer tuvo que ser ingresada al Hospital Regional por una grave lesión interna. Allí, fue sometida a una compleja intervención quirúrgica, pero pese a los esfuerzos de los médicos finalmente falleció el 1 de marzo.
De acuerdo con los informes forenses incorporados a la causa, los especialistas señalaron que se trató de una muerte violenta y detectaron una laceración de unos siete centímetros en los intestinos, además de una posible lesión compatible con un empalamiento.
Fábrega fue detenido por el hecho. Sin embargo, la calificación legal contra el principal acusado mutó durante todo el proceso. En un principio, fue imputado por homicidio culposo, pero luego le agravaron los cargos a "homicidio doblemente calificado agravado por el vínculo en contexto de violencia de género".
Finalmente, la Cámara de Apelaciones morigeró la acusación a "homicidio simple con dolo eventual", delito que se configura cuando una persona, sin buscar directamente causar la muerte, actúa sabiendo que su conducta puede provocarla y acepta ese posible riesgo.
Durante el proceso, tanto la Fiscalía y como la querella, a cargo de Eliana Frías, pidieron que el caso avance hacia el juicio, mientras que los abogados defensores exigieron la liberación del acusado.
Los médicos forenses concluyeron que se trató de una “muerte violenta” provocada por una laceración de siete centímetros en los intestinos, sugiriendo un posible “empalamiento”. Por su parte, la defensa aseguró que el acusado fue ajeno al fatal desenlace y que se trató de relaciones sexuales consentidas.
Tras las presentaciones, la jueza de Género, Norma Morán, decidió prorrogar la prisión preventiva de Fábrega y enviar la causa a juicio.
Ahora, el expediente pasó a manos de un tribunal. Los próximos pasos serán una reunión previa, la elección de los jueces que llevarán el juicio y la citación de todos los testigos, incluyendo a familiares, policías, médicos y psicólogos.
La familia de la víctima exige una condena ejemplar
Luego de la decisión judicial, Marcela, hermana de Gabriela Andrada, contó cómo recibió la familia la noticia y ratificó que seguirán acompañando el proceso hasta el juicio.
"Hoy nos encontramos nuevamente en esta situación. La verdad que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”, manifestó.
La mujer reconoció que existen aspectos técnicos vinculados con la causa, pero señaló que la familia continúa sosteniendo su interpretación sobre lo ocurrido.
"Sabemos que técnicamente para la Justicia se discute una intención de matar o se argumenta que no está explícita de esa manera, pero nosotros la recalcamos y la sostenemos. Todo esto en un contexto de violencia de género psicológica”, expresó.
Además, Marcela valoró el acompañamiento del Instituto Público Fiscal y remarcó que el objetivo de la familia es que la investigación llegue a juicio: "No vamos a devolver a nuestra hermana, pero queremos una pena ejemplar”, afirmó.
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