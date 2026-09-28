Camionero a juicio acusado de matar a su pareja tras lacerarle unos siete centímetros de los intestinos

Durante el proceso, tanto la Fiscalía y como la querella, a cargo de Eliana Frías, pidieron que el caso avance hacia el juicio, mientras que los abogados defensores exigieron la liberación del acusado.

Los médicos forenses concluyeron que se trató de una “muerte violenta” provocada por una laceración de siete centímetros en los intestinos, sugiriendo un posible “empalamiento”. Por su parte, la defensa aseguró que el acusado fue ajeno al fatal desenlace y que se trató de relaciones sexuales consentidas.

Tras las presentaciones, la jueza de Género, Norma Morán, decidió prorrogar la prisión preventiva de Fábrega y enviar la causa a juicio.

Ahora, el expediente pasó a manos de un tribunal. Los próximos pasos serán una reunión previa, la elección de los jueces que llevarán el juicio y la citación de todos los testigos, incluyendo a familiares, policías, médicos y psicólogos.

La familia de la víctima exige una condena ejemplar

Luego de la decisión judicial, Marcela, hermana de Gabriela Andrada, contó cómo recibió la familia la noticia y ratificó que seguirán acompañando el proceso hasta el juicio.

"Hoy nos encontramos nuevamente en esta situación. La verdad que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”, manifestó.

La mujer reconoció que existen aspectos técnicos vinculados con la causa, pero señaló que la familia continúa sosteniendo su interpretación sobre lo ocurrido.

"Sabemos que técnicamente para la Justicia se discute una intención de matar o se argumenta que no está explícita de esa manera, pero nosotros la recalcamos y la sostenemos. Todo esto en un contexto de violencia de género psicológica”, expresó.

Además, Marcela valoró el acompañamiento del Instituto Público Fiscal y remarcó que el objetivo de la familia es que la investigación llegue a juicio: "No vamos a devolver a nuestra hermana, pero queremos una pena ejemplar”, afirmó.