Desvalijaron a influencer Mia Martínez en Mar del Plata: "Se llevaron toda la ropa y estamos desnudos"
"Se llevaron absolutamente todo, ni una zapatilla me dejaron", relató la víctima, quien sospecha que los ladrones conocían los movimientos de la casa.
La inseguridad en la zona sur de Mar del Plata sumó una nueva víctima este lunes: la influencer Mia Martínez denunció un robo devastador en la propiedad donde se alojaba, cerca del área del Faro.
Según los primeros reportes, el asalto ocurrió durante la madrugada con una precisión quirúrgica: a pesar de que la casa contaba con cámaras de seguridad, los atacantes lograron evadir la identificación y desvalijar el lugar por completo.
Para Martínez, el golpe es doblemente grave, ya que los delincuentes sustrajeron todo su equipamiento de producción de contenido, valuado en una cifra millonaria. Entre lo robado se encuentran cámaras, micrófonos de alta gama, computadoras y un drone, elementos esenciales para su actividad profesional.
Sin embargo, el relato de la influencer en redes sociales dejó ver una angustia que trasciende lo material. "No me dejaron ni una remera, ni un solo maquillaje, ni un collar. Ni un bóxer quedó", expresó con desesperación.
La joven remarcó que los ladrones no solo buscaron tecnología, sino que se llevaron absolutamente toda su indumentaria y objetos de uso diario, dejándola sin elementos básicos de higiene y vestimenta.
Más allá de los fierros y la ropa, Mia hizo hincapié en el trauma psicológico que implica que extraños invadan la intimidad del hogar. "La sensación de miedo y violación... nadie te devuelve la calma", escribió ante su comunidad, mostrándose en un estado de extrema vulnerabilidad emocional e incluso solicitando recomendaciones de "limpiezas energéticas" para afrontar el shock.
La influencer pidió la máxima difusión del caso para alertar a otros turistas y colaborar con la investigación policial, que ahora intenta rastrear el destino de los equipos electrónicos. "Ahora solo queda confiar en el proceso policial", concluyó, mientras intenta reconstruir su vida y su trabajo tras el vacío absoluto que dejaron los delincuentes en su paso por la ciudad.
