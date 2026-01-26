Desvalijaron a influencer Mia Martínez en Mar del Plata: "Se llevaron toda la ropa y estamos desnudos"

Más allá de los fierros y la ropa, Mia hizo hincapié en el trauma psicológico que implica que extraños invadan la intimidad del hogar. "La sensación de miedo y violación... nadie te devuelve la calma", escribió ante su comunidad, mostrándose en un estado de extrema vulnerabilidad emocional e incluso solicitando recomendaciones de "limpiezas energéticas" para afrontar el shock.

SE LLEVARON ABSOLUTAMENTE TODO!!!!!! No me dejaron ni una remera. Camara, microfonos, todas mis

La influencer pidió la máxima difusión del caso para alertar a otros turistas y colaborar con la investigación policial, que ahora intenta rastrear el destino de los equipos electrónicos. "Ahora solo queda confiar en el proceso policial", concluyó, mientras intenta reconstruir su vida y su trabajo tras el vacío absoluto que dejaron los delincuentes en su paso por la ciudad.