Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: crece el temor a una posible "guerra híbrida"
Por lo menos 14 aviones fueron afectados este jueves, en incidentes similares a los ocurridos el martes y tras otro ciberataque a supermercados.
Europa atraviesa una semana marcada por una sucesión de amenazas de bomba, desvíos de vuelos y ataques informáticos que encendieron las alarmas de las autoridades. Este jueves, más de una docena de aviones comerciales fueron afectados por advertencias sobre la posible presencia de explosivos.
Unos 15 vuelos procedentes de ciudades como Copenhague, Dublín, Helsinki, Madrid, Milán y Varsovia fueron objeto de amenazas de bomba. La mayoría fueron desviados a otros aeropuertos para aterrizajes de emergencia y otros llegaron sin problemas a su destino. Hasta ahora, las inspecciones no han encontrado materiales peligrosos o sospechosos.
Las autoridades aeroportuarias de Roma afirmaron haber recibido una amenaza por correo electrónico de un grupo llamado "Luchadores del Estado Masculino" contra un "régimen feminista".
La preocupación por una posible campaña de ataques híbridos
Los episodios de este jueves no son hechos aislados. El martes, al menos siete vuelos y un crucero también recibieron amenazas de bomba, lo que provocó complicaciones en distintos puntos de Europa. En ninguno de esos casos se confirmó la presencia de explosivos.
La sucesión de falsas alarmas coincide, además, con una serie de ataques informáticos contra supermercados de distintos países europeos. Durante esta semana, hackers no identificados lograron desactivar sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales, una situación que generó preocupación por sus posibles consecuencias operativas.
Aunque hasta ahora ningún gobierno identificó públicamente a los responsables de las amenazas, las autoridades europeas vienen advirtiendo sobre el riesgo de operaciones de sabotaje y ataques híbridos. En ese contexto, distintos funcionarios señalaron a Rusia e Irán como posibles actores detrás de campañas de este tipo, acusaciones que ambos países rechazan.
Qué está pasando
Este tipo de amenazas no son un fenómeno nuevo, pero los últimos incidentes se producen en un momento de mayor tensión geopolítica y otras perturbaciones, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta. Las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.
El jefe de transportes de la UE, Apostolos Tzitzikostas, afirmó que es "demasiado pronto" para concluir que las amenazas de bomba denunciadas en vuelos de pasajeros en toda Europa estén "relacionadas".
Tzitzikostas afirma que la UE está "siguiendo de cerca la situación" y que mantiene contacto con los países afectados.
"Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados. Las investigaciones nacionales siguen en curso", dijo.
Falsas amenazas como las de este jueves motivaron registros similares a principios de semana. Varios vuelos en toda Europa recibieron esta semana falsas amenazas de bomba que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta de la fuerza aérea italiana hasta el aterrizaje, de acuerdo con las autoridades.
Entre los vuelos afectados figuraban los de la aerolínea polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Las falsas amenazas llegaron después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire. Nadie resultó herido.
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