Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: crece el temor a una posible "guerra híbrida"

Aunque hasta ahora ningún gobierno identificó públicamente a los responsables de las amenazas, las autoridades europeas vienen advirtiendo sobre el riesgo de operaciones de sabotaje y ataques híbridos. En ese contexto, distintos funcionarios señalaron a Rusia e Irán como posibles actores detrás de campañas de este tipo, acusaciones que ambos países rechazan.

Las emergencias registradas durante la jornada se suman a episodios de similares características ocurridos el martes en territorio europeo.

Qué está pasando

Este tipo de amenazas no son un fenómeno nuevo, pero los últimos incidentes se producen en un momento de mayor tensión geopolítica y otras perturbaciones, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta. Las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.

El jefe de transportes de la UE, Apostolos Tzitzikostas, afirmó que es "demasiado pronto" para concluir que las amenazas de bomba denunciadas en vuelos de pasajeros en toda Europa estén "relacionadas".

Tzitzikostas afirma que la UE está "siguiendo de cerca la situación" y que mantiene contacto con los países afectados.

"Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados. Las investigaciones nacionales siguen en curso", dijo.

Falsas amenazas como las de este jueves motivaron registros similares a principios de semana. Varios vuelos en toda Europa recibieron esta semana falsas amenazas de bomba que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta de la fuerza aérea italiana hasta el aterrizaje, de acuerdo con las autoridades.

Entre los vuelos afectados figuraban los de la aerolínea polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Las falsas amenazas llegaron después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire. Nadie resultó herido.