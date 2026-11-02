Ciberataque a la cadena de frío: hackean heladeras de supermercados en cinco países de Europa

Vulnerabilidad logística y el fantasma del boicot alimentario

El episodio no constituye un hecho aislado, sino que replica punto por punto un ataque registrado a mediados de octubre en Francia, lo que confirma la existencia de un patrón de agresiones dirigidas contra la seguridad alimentaria de los países europeos. La falta de un reclamo explícito de rescate o autoría por parte de los atacantes orienta las sospechas hacia maniobras de desestabilización a gran escala, donde el blanco ya no son únicamente los datos bancarios o las instituciones estatales, sino el suministro básico de la población.