Ciberataque a la cadena de frío: hackean heladeras de supermercados en cinco países de Europa
Un sabotaje remoto alteró la temperatura de cámaras frigoríficas en comercios europeos y obligó a desechar toneladas de alimentos.
Una nueva y compleja modalidad de sabotaje informático volvió a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura comercial en Europa. Un ciberataque coordinado golpeó en forma simultánea a cadenas de supermercados y grandes distribuidores en Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, manipulando a distancia los controles térmicos de los sistemas de refrigeración y provocando una pérdida masiva de mercadería por la rotura directa de la cadena de frío.
El modus operandi expuso las brechas de seguridad en las redes informáticas que regulan la logística de abastecimiento. Los piratas informáticos lograron vulnerar el software de gestión remota de las cámaras frigoríficas, en su mayoría equipos provistos por la firma danesa Danfoss conectados a redes móviles 4G, y alteraron de manera drástica las temperaturas internas, elevándolas en algunos casos hasta los 50 grados. La maniobra obligó a firmas como Carrefour, Ikea y Delhaize a retirar miles de productos de las góndolas y cerrar temporalmente sectores enteros de almacenamiento.
Vulnerabilidad logística y el fantasma del boicot alimentario
El episodio no constituye un hecho aislado, sino que replica punto por punto un ataque registrado a mediados de octubre en Francia, lo que confirma la existencia de un patrón de agresiones dirigidas contra la seguridad alimentaria de los países europeos. La falta de un reclamo explícito de rescate o autoría por parte de los atacantes orienta las sospechas hacia maniobras de desestabilización a gran escala, donde el blanco ya no son únicamente los datos bancarios o las instituciones estatales, sino el suministro básico de la población.
La fragilidad evidenciada por el uso de tecnologías desactualizadas en el monitoreo de alimentos reabre el debate sobre la seguridad en la automatización industrial. Con un impacto económico millonario que aún está siendo evaluado por las cadenas afectadas, el ataque dejó al descubierto cómo una intrusión en las redes de refrigeración puede paralizar el abastecimiento diario y exponer a las grandes metrópolis a un escenario inédito de desabastecimiento forzado.
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