Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y figura destacada de la escena mundial desde hace más de dos décadas, Cornejo manifestó que recibe el desafío con “humildad y alegría”, además de la intención de fortalecer la presencia de la compañía tanto en el país como en el exterior.

Herman Cornejo, sucesor de Julio Bocca en el Teatro Colón.

Quién es Herman Cornejo

Pese a no contar con el conocimiento popular que ostenta Julio Bocca, cuyo nombre trasciende el ambiente artístico para alcanzar el mediático, Herman Cornejo es una de las figuras más prestigiosas que dio la danza nacional en las últimas décadas.

Nacido en la provincia de San Luis en 1981, construyó una carrera excepcional que lo llevó desde las aulas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hasta los escenarios más importantes del mundo.

Su despegue internacional llegó de forma temprana: con apenas 16 años obtuvo la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, convirtiéndose en el bailarín más joven en alcanzar esa distinción.

Su talento llamó rápidamente la atención fuera de la Argentina, ingresando al American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, una de las compañías más prestigiosas del planeta, donde desarrolló una trayectoria que lo transformó en uno de los bailarines latinoamericanos más reconocidos de su generación.

Desde 2003 ocupa el rango de primer bailarín de la compañía, una posición reservada para las máximas figuras de la danza clásica internacional. Bocca, por cierto, fue quien lo impulsó a participar del concurso de Moscú y más tarde facilitó su incorporación al ABT.

Según reveló en recientes entrevistas, durante los últimos años Cornejo desarrolló proyectos propios, creó una fundación vinculada a la danza, adquirió experiencia en producción y financiamiento artístico y obtuvo una certificación en Liderazgo Artístico en la Universidad de Nueva York (NYU); también se desempeñó como entrenador y coach dentro del propio American Ballet Theatre.

Quienes conocen su trayectoria destacan una combinación poco frecuente: sólida formación clásica, experiencia internacional y una mirada abierta hacia nuevos lenguajes escénicos, con la versatilidad necesaria y valorada para elegirlo como director del Ballet Estable del Teatro Colón, el lugar de donde surgió.