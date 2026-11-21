Sorpresa: Julio Bocca deja la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón y ya se conoce a su sucesor
El exbailarín, nombrado director del Ballet Estable a fines de 2024, sorprendió al mundo cultural porteño con el anuncio. Su lugar será ocupado el año próximo por Herman Cornejo.
Julio Bocca anunció su renuncia a la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón, poniendo fin a una gestión que comenzó a fines de 2024 y que estuvo marcada por una fuerte impronta de renovación artística, un incremento de funciones y el impulso de nuevas producciones.
La sorpresiva noticia fue comunicada este sábado por el propio exbailarín a través de un mensaje en video, en el que confirmó su decisión de dar un paso al costado y destacó los logros alcanzados durante los últimos dos años al frente de la compañía.
“Me voy muy feliz por lo que logramos juntos”, expresó, al tiempo que subrayó que lo más importante es el presente y el futuro del Ballet del Colón. "Han sido dos años de mucho trabajo y mucha felicidad por hacer grandes espectáculos nuevos y diferentes, tener más funciones, más calidad en las obras", dijo.
Aunque el anuncio sorprendió a muchos, ya se venía hablando de una salid anticipada de Bocca a raíz de las diferencias vinculadas al funcionamiento interno del Colón y a cuestiones gremiales que el propio artista había mencionado en distintas oportunidades.
El sucesor de Julio Bocca en el Teatro Colón
La salida de Julio Bocca dará lugar a una transición que culminará con la llegada de Herman Cornejo a la conducción artística, quien asumirá el cargo en agosto de 2027 tras dejar su lugar como primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York.
Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y figura destacada de la escena mundial desde hace más de dos décadas, Cornejo manifestó que recibe el desafío con “humildad y alegría”, además de la intención de fortalecer la presencia de la compañía tanto en el país como en el exterior.
Quién es Herman Cornejo
Pese a no contar con el conocimiento popular que ostenta Julio Bocca, cuyo nombre trasciende el ambiente artístico para alcanzar el mediático, Herman Cornejo es una de las figuras más prestigiosas que dio la danza nacional en las últimas décadas.
Nacido en la provincia de San Luis en 1981, construyó una carrera excepcional que lo llevó desde las aulas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hasta los escenarios más importantes del mundo.
Su despegue internacional llegó de forma temprana: con apenas 16 años obtuvo la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, convirtiéndose en el bailarín más joven en alcanzar esa distinción.
Su talento llamó rápidamente la atención fuera de la Argentina, ingresando al American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, una de las compañías más prestigiosas del planeta, donde desarrolló una trayectoria que lo transformó en uno de los bailarines latinoamericanos más reconocidos de su generación.
Desde 2003 ocupa el rango de primer bailarín de la compañía, una posición reservada para las máximas figuras de la danza clásica internacional. Bocca, por cierto, fue quien lo impulsó a participar del concurso de Moscú y más tarde facilitó su incorporación al ABT.
Según reveló en recientes entrevistas, durante los últimos años Cornejo desarrolló proyectos propios, creó una fundación vinculada a la danza, adquirió experiencia en producción y financiamiento artístico y obtuvo una certificación en Liderazgo Artístico en la Universidad de Nueva York (NYU); también se desempeñó como entrenador y coach dentro del propio American Ballet Theatre.
Quienes conocen su trayectoria destacan una combinación poco frecuente: sólida formación clásica, experiencia internacional y una mirada abierta hacia nuevos lenguajes escénicos, con la versatilidad necesaria y valorada para elegirlo como director del Ballet Estable del Teatro Colón, el lugar de donde surgió.
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