Detienen a un hermano de Mailén Antonich, víctima de femicidio en Mar del Plata

El auto del hermano de Mailén Antonich presuntamente usado en la entradera.

Tras la denuncia al 911, personal policial arribó al lugar y se originó una persecución que culminó con la aprehensión de dos de los integrantes de la banda delictiva: Alan Nicolás Jofré (22 años) y Jonathan Pablo David Jofré (20).

En el marco de la investigación, personal de la DDI de Mar del Plata logró identificar el vehículo utilizado en el robo y a su propietario, ordenándose varios allanamientos, en uno de los cuales se detuvo a Daniel Horacio Antonich, identificado como el propietario y conductor habitual del vehículo.

De acuerdo los investigadores, el hermano de Mailén habría actuado como chofer de la banda durante la entradera, utilizando un Peugeot 2008 negro de su propiedad pero que al momento del secuestro tenía una patente correspondiente a otro dominio, con pedido de secuestro activo desde el 26 de septiembre de 2025 en otra causa tramitada en la Justicia marplatense.

Del interior del vehículo se incautaron varios elementos de interés para la causa: cuatro teléfonos celulares, dos pares de guantes, un pasamontañas, un cuello, una gorra, una cámara fotográfica, una impresora, un GPS y tres troqueles de telefonía.

La causa caratulada como “robo agravado” está en manos de la UFI N°13 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Mariano Moyano.