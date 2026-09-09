Detienen a un hermano de Mailén Antonich, víctima de femicidio en Mar del Plata
Se trata de Daniel Horacio Antonich, de 22 años, quien encabezó varias de las marchas que se llevaron a cabo para pedir justicia por el aberrante crimen.
Como se sabe, Mailén Antonich fue asesinada el 1 de agosto pasado en un balneario de Punta Mogotes, en Mar del Plata, tras ser citada bajo el engaño de una falsa oferta laboral, y a poco más de un mes de ese terrible suceso su caso vuelve a dar un giro inesperado.
En concreto, en las últimas horas trascendió que uno de los hermanos de la joven de 24 años y madre de dos nenas fue detenido como presunto chofer de una banda de delincuentes que cometió una entradera en la ciudad de la costa atlántica bonaerense.
Fue la Policía Bonaerense la que este miércoles capturó a uno de sus cuatro hermanos de la víctima de femicidio, identificado como Daniel Horacio Antonich, de 22 años, quien encabezó varias de las marchas que se llevaron a cabo para pedir justicia por el aberrante crimen.
Por el femicidio hay hasta ahora dos detenidos por orden del Juzgado de Garantías N°1: Agustín Nicolás Bartolomé Díaz (26 años) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos en el balneario de Punta Cantera, lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven.
La entradera la que detuvieron el hermano de Mailén
Según fuentes policiales, el 6 de agosto un hombre de 74 años fue víctima de un asalto en su casa, ubicada en la calle España al 1.100, donde cuatro delincuentes armados y con los rostros cubiertos le sustrajeron $1,2 millones, dándose a la fuga tras el robo.
Tras la denuncia al 911, personal policial arribó al lugar y se originó una persecución que culminó con la aprehensión de dos de los integrantes de la banda delictiva: Alan Nicolás Jofré (22 años) y Jonathan Pablo David Jofré (20).
En el marco de la investigación, personal de la DDI de Mar del Plata logró identificar el vehículo utilizado en el robo y a su propietario, ordenándose varios allanamientos, en uno de los cuales se detuvo a Daniel Horacio Antonich, identificado como el propietario y conductor habitual del vehículo.
De acuerdo los investigadores, el hermano de Mailén habría actuado como chofer de la banda durante la entradera, utilizando un Peugeot 2008 negro de su propiedad pero que al momento del secuestro tenía una patente correspondiente a otro dominio, con pedido de secuestro activo desde el 26 de septiembre de 2025 en otra causa tramitada en la Justicia marplatense.
Del interior del vehículo se incautaron varios elementos de interés para la causa: cuatro teléfonos celulares, dos pares de guantes, un pasamontañas, un cuello, una gorra, una cámara fotográfica, una impresora, un GPS y tres troqueles de telefonía.
La causa caratulada como “robo agravado” está en manos de la UFI N°13 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Mariano Moyano.
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