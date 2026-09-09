Las primeras imágenes de la detención de Elías Barrionuevo por el femicidio de Camila Castro en Ituzaingó
El acusado de asesinar a balazos a su novia de 18 años y de herir al padre de la víctima en Ituzaingó fue capturado por la Policía tras permanecer prófugo.
Tras horas de máxima tensión y un operativo cerrojo desplegado en el conurbano bonaerense, se conocieron las primeras imágenes del traslado de Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado de cometer el femicidio de su novia, Camila Ruth Castro (18), y de herir de bala al padre de la víctima en una vivienda de Ituzaingó.
El sospechoso fue capturado este miércoles en la localidad de General Rodríguez, donde se encontraba oculto luego de mantenerse prófugo de la Justicia.
La caída del femicida se concretó gracias al trabajo de los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, quienes lograron dar con su paradero tras realizar un riguroso entrecruzamiento de datos y el rastreo satelital de su teléfono celular.
Según los investigadores, antes de huir hacia la zona de Libertad y mimetizarse en General Rodríguez, el agresor había pasado por la casa de su madre, con quien finalmente fue encontrado al momento del procedimiento policial. Las cámaras registraron el momento exacto de su ingreso a la sede de la DDI bajo fuerte custodia.
Femicidio de Camila Castro en Ituzaingó: cómplices detenidos y el avance de la causa
Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer por completo la mecánica del ataque —desencadenado tras una violenta discusión motivada por celos—, el cerco sobre el entorno del principal sospechoso comenzó a cerrarse en paralelo.
En las últimas horas, la policía confirmó la detención de dos amigos de Barrionuevo, quienes quedaron imputados por el delito de encubrimiento tras haberlo ayudado a escapar y eludir el accionar de la justicia en las horas posteriores al crimen de Camila Castro, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad de Ituzaingó y reavivó el reclamo urgente de justicia.
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