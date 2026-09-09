Las primeras imágenes de la detención de Elías Barrionuevo por el femicidio de Camila Castro en Ituzaingó

En las últimas horas, la policía confirmó la detención de dos amigos de Barrionuevo, quienes quedaron imputados por el delito de encubrimiento tras haberlo ayudado a escapar y eludir el accionar de la justicia en las horas posteriores al crimen de Camila Castro, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad de Ituzaingó y reavivó el reclamo urgente de justicia.