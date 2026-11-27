Efectivos policiales y de la Unidad Funcional de Instrucción No 2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, entraron en acción para registrar la secuencia. El primer paso fue iniciar una causa por "averiguación de causales de muerte", pero personal de la Policía Científica analizó no sólo la información en el CAPS sino también en la casa de la víctima, donde hallaron un juego de sábanas con manchas presuntamente de sangre.

La ropa de la nena también tenía marcas para investigar.

Arrestados por violencia familiar

Según informó el sitio Vía Szeta, la justicia bonaerense dispuso el arresto de Zapata, que fue trasladado a la Unidad Penal No 44 de Batán, y también el de Álvarez, que está detenida en una dependencia a la espera de un cupo en una cárcel con espacio destinado a mujeres embarazadas.

Ambos fueron citados a declarar el jueves de esta semana en la causa que, a la luz de los descubrimientos recientes, quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo.