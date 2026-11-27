Detienen a una madre y su pareja por el crimen de su hija de tres años: creen que la mataron a golpes
La mujer de 24 años y su pareja, de 22, quedaron imputados por la muerte de la nena en el partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.
Una madre de 24 y su pareja, de 22, quedaron detenidos el miércoles de esta semana en General Alvarado, provincia de Buenos Aires, acusados por la muerte de la hija de la mujer.
La madre fue identificada como Camila Belén Álvarez y su pareja es Cristian Nahuel Zapata. Ambos fueron detenidos en conexión con el crimen de la menor, a quien llevaron el 10 de septiembre pasado a una guardia médica en comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado.
Al revisar a la pequeña los médicos confirmaron que había muerto y en seguida se hizo una autopsia. Así se determinó que había sido asesinada a golpes, y los principales sospechosos son su madre y su padrastro. Efectivos policiales detuvieron a ambos durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos, entre Neuquén y Chaco, donde habría ocurrido el crimen.
Cómo salió el caso a la luz
La primera alarma se prendió en la guardia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi, donde Camila Belén Álvarez llegó con su hija a las 23.20 del 10 de septiembre porque la nena estaba inconsciente.
Ya no tenía sin signos vitales, y aunque los médicos intentaron reanimarla sólo pudieron constatar su fallecimiento, en la madrugada del 11. Fue la médica de guardia quien presentó un informe sobre los hematomas y las marcas de golpes recientes en distintas partes del cuerpo de la nena.
Efectivos policiales y de la Unidad Funcional de Instrucción No 2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, entraron en acción para registrar la secuencia. El primer paso fue iniciar una causa por "averiguación de causales de muerte", pero personal de la Policía Científica analizó no sólo la información en el CAPS sino también en la casa de la víctima, donde hallaron un juego de sábanas con manchas presuntamente de sangre.
La ropa de la nena también tenía marcas para investigar.
Arrestados por violencia familiar
Según informó el sitio Vía Szeta, la justicia bonaerense dispuso el arresto de Zapata, que fue trasladado a la Unidad Penal No 44 de Batán, y también el de Álvarez, que está detenida en una dependencia a la espera de un cupo en una cárcel con espacio destinado a mujeres embarazadas.
Ambos fueron citados a declarar el jueves de esta semana en la causa que, a la luz de los descubrimientos recientes, quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo.
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