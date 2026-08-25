Detuvieron a 15 agentes penitenciarios acusados de torturas y abuso sexual contra presas en Magdalena

Magdalena, el lugar del abuso perpetrado por agentes penitenciarios.

Las frases que complican a una de las principales acusadas

Entre las detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad N°51 y aparece señalada como una de las principales responsables de lo ocurrido. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, durante el operativo habría impartido órdenes mientras las internas eran reducidas. Una de las frases que quedó asentada en el expediente es: “Las quiero a todas ataditas”.

Otra expresión que se le atribuye es: “Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras”. Una de las internas también declaró que Balmaceda le habría exigido: “Besame las botas”, en un episodio que forma parte de la investigación por los presuntos abusos y actos de violencia.

Qué delitos se investigan

La causa contempla distintas imputaciones según el rol que habría tenido cada uno de los agentes. La investigación apunta principalmente a torturas y abusos sexuales, con agravantes vinculados con la condición de funcionarios de una fuerza de seguridad. Además de Balmaceda, entre los acusados hay personal de distintas áreas de la unidad, incluyendo agentes vinculados con Vigilancia, Tratamiento, Requisa y Sanidad.