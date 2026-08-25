Detuvieron a 15 agentes penitenciarios acusados de torturas y abuso sexual contra presas en Magdalena
La Justicia ordenó detener a ocho mujeres y siete hombres del Servicio Penitenciario Bonaerense por una causa que investiga graves episodios de violencia.
La Justicia avanzó con una investigación por presuntas torturas, maltratos y abusos sexuales contra mujeres privadas de la libertad y ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este martes en distintas dependencias carcelarias de la provincia de Buenos Aires, por disposición del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi. La causa es investigada por el fiscal Álvaro Garganta.
Los detenidos son ocho mujeres y siete hombres y están acusados de distintos grados de participación en los hechos denunciados por internas de la Unidad Penal N°51 de Magdalena, una cárcel destinada a mujeres. La investigación comenzó a partir de presentaciones realizadas en junio y busca determinar las responsabilidades individuales de cada agente.
Cómo comenzaron los hechos
Según consta en el expediente, todo se inició el 3 de junio, luego de una pelea entre internas dentro de uno de los pabellones. La intervención del personal penitenciario habría derivado en una violenta secuencia contra varias detenidas.
Las denunciantes describieron golpes, amenazas, uso de gas pimienta, humillaciones y distintas formas de violencia física. En al menos dos de los casos investigados también se denunciaron abusos sexuales. La investigación judicial reunió testimonios de las víctimas y de personal penitenciario, además de documentación interna y pericias médicas que registraron lesiones compatibles con algunos de los episodios denunciados.
Las frases que complican a una de las principales acusadas
Entre las detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad N°51 y aparece señalada como una de las principales responsables de lo ocurrido. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, durante el operativo habría impartido órdenes mientras las internas eran reducidas. Una de las frases que quedó asentada en el expediente es: “Las quiero a todas ataditas”.
Otra expresión que se le atribuye es: “Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras”. Una de las internas también declaró que Balmaceda le habría exigido: “Besame las botas”, en un episodio que forma parte de la investigación por los presuntos abusos y actos de violencia.
Qué delitos se investigan
La causa contempla distintas imputaciones según el rol que habría tenido cada uno de los agentes. La investigación apunta principalmente a torturas y abusos sexuales, con agravantes vinculados con la condición de funcionarios de una fuerza de seguridad. Además de Balmaceda, entre los acusados hay personal de distintas áreas de la unidad, incluyendo agentes vinculados con Vigilancia, Tratamiento, Requisa y Sanidad.
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