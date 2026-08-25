Persiguió a una joven en Comodoro Rivadavia y la atacó en plena calle: "Cuidado, abusador suelto"

Tras el ataque, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia. A partir de la presentación se inició una investigación para determinar la identidad del agresor, mientras también se reforzaron los patrullajes preventivos en la zona.

Las imágenes del episodio fueron compartidas por Lorena en un grupo de vecinos con el objetivo de advertir a otros vecinos. “Pasó 20:07 de hoy lunes. Cuidado, abusador suelto en barrio San Cayetano”, escribió en la publicación, donde también pidió: “A estar atentos con nuestros hijos, nietos, estamos en la comisaría”.

Luego explicó por qué decidió hacer pública a grabación. “Yo publiqué el video para que los papás estén atentos”, sostuvo.

Buscan identificar al abusador

Uno de los principales obstáculos para avanzar con la identificación del sospechoso está relacionado con la calidad de las imágenes. La cámara no permite distinguir con claridad sus rasgos y, además, el hombre llevaba parte del rostro cubierto.

“No se puede identificar porque la cámara no logra enfocar bien”, explicó Lorena y agregó: “Tenía un cuellito que le tapa la boca”.

Sin embargo, la víctima advirtió que sí podría reconocerlo en caso de volver verlo. “Mi hija lo vio. Creo que me dijo que si lo ve de nuevo lo reconoce”, aseguró su madre.

De acuerdo con la descripción que pudo aportar la víctima, se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años o más. “Debe tener más de 30 años, más o menos. Me dijo que no era un pibe, sino un tipo grande”, relató Lorena.

Respecto a la joven, su madre se refirió al temor que viven por estas horas luego del episodio: “El día de hoy ella está más tranquila. Gracias a Dios no pasó más que eso, pero quedó el miedo de salir a la calle de nuevo”.