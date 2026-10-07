Detuvieron en Aeroparque a una pareja que se había tragado 199 cápsulas de cocaína

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y de todos los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Según la investigación, la organización usaba a personas conocidas como “capsuleros”, que arriesgaban su vida al transportar la droga en su cuerpo por vía aérea desde el norte del país hacia la Patagonia.

El dinero secuestrado en Aeroparque. Foto Gendarmería.

Los dos antecedentes de la red narcocriminal

La red ya había sido detectada en otros intentos de contrabando. En mayo, una mujer fue detenida cuando viajaba en colectivo hacia San Carlos de Bariloche con 184 cápsulas de cocaína ocultas en una valija. Un mes después, en junio, dos pasajeros bolivianos fueron arrestados en Mendoza mientras trasladaban 188 envoltorios en un micro.

Ambos casos confirmaron el modus operandi de la organización, que recurría tanto al transporte terrestre como aéreo para mover la droga desde Bolivia hacia el sur argentino.