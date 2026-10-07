Detuvieron en Aeroparque a una pareja que se había tragado 199 cápsulas de cocaína
Fueron arrestados cuando realizaban una escala en Buenos Aires antes de continuar hacia la provincia de Santa Cruz.
Una red familiar que se dedicaba al tráfico de cocaína y hacerla ingresar al país desde el norte hacia la Patagonia fue desarticulada mediante la detención de una pareja de nacionalidad boliviana mientras realizaban una escala en el Aeroparque de Buenos Aires. Tras ser inspeccionados por las fuerzas de seguridad, se les encontró 199 cápsulas de droga que tenían en su cuerpo.
Todo comenzó cuando un hombre y una mujer, que habían salido desde Salta y se dirigían a Río Gallegos (Santa Cruz), fueron sometidos a un escáner corporal durante una escala en la terminal porteña.
De acuerdo a lo que informó Clarín, los agentes de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron elementos extraños en sus tractos digestivos y, por orden judicial, los trasladaron al Hospital Fernández.
Tras la asistencia médica, los involucrados evacuaron 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína.
Además, los uniformados secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos y dos teléfonos celulares.
El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y de todos los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.
Según la investigación, la organización usaba a personas conocidas como “capsuleros”, que arriesgaban su vida al transportar la droga en su cuerpo por vía aérea desde el norte del país hacia la Patagonia.
Los dos antecedentes de la red narcocriminal
La red ya había sido detectada en otros intentos de contrabando. En mayo, una mujer fue detenida cuando viajaba en colectivo hacia San Carlos de Bariloche con 184 cápsulas de cocaína ocultas en una valija. Un mes después, en junio, dos pasajeros bolivianos fueron arrestados en Mendoza mientras trasladaban 188 envoltorios en un micro.
Ambos casos confirmaron el modus operandi de la organización, que recurría tanto al transporte terrestre como aéreo para mover la droga desde Bolivia hacia el sur argentino.
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