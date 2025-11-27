Arrestaron a una "viuda negra" que conquistaba a hombres en Palermo y los drogaba para robarles

viudas negras palermo Otro caso de viudas negras en Palermo

Hasta ahora la Policía Federal investigaba varias bandas dedicadas a la modalidad de "viuda negra", que operan desde los barrio porteños de Barracas, Constitución o Monserrat.

Pero a partir de eventos recientes se sumaron pistas de bandas similares con base en Villa Luro y La Paternal, y algunas de las víctimas serían hombres que asisten a boliches en el barrio de Liniers.

Los investigadores policiales todavía no determinaron qué sustancia usan para dormir a las víctimas, pero se cree que serían altas dosis de ansiolíticos que son obtenidos con recetas falsificadas y compradas en distintas farmacias, lo que complicaría aún más la identificación de una marca, lote y fabricación.