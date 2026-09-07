Caos en los trenes: demoras y cancelaciones en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca

La situación provocó esperas prolongadas y modificaciones en los viajes de los usuarios que tenían previsto utilizar el ferrocarril durante las primeras horas de la mañana.

Demoras y cancelaciones en la línea Mitre

La línea Mitre también comenzó la jornada con dificultades. De acuerdo con la información difundida, los inconvenientes alcanzaron a dos de sus ramales.

A esto se sumó una situación particular en el ramal Tigre, donde se registraron complicaciones a raíz de un accidente con una persona. Ese episodio agravó todavía más las dificultades para quienes necesitaban utilizar ese tramo del servicio durante la mañana.

Los pasajeros debieron afrontar modificaciones en los horarios habituales y mayores tiempos de espera en diferentes estaciones.

El Sarmiento también funciona con problemas

La línea Sarmiento fue otra de las afectadas por el operativo. El servicio funcionaba con demoras y cancelaciones, generando complicaciones para los usuarios que se trasladaban principalmente entre el oeste del Gran Buenos Aires y la Ciudad.

El impacto se sintió desde temprano. Una pasajera relató las dificultades que tuvo para completar su viaje: “A las 5:30 me tenía que tomar el tren y llegó a las 6, el directo nunca apareció y terminé tomando el común casi dos horas después”.

El testimonio refleja el efecto concreto que las demoras tuvieron sobre los usuarios que comenzaron sus recorridos antes del horario pico.

¿Qué líneas funcionan con normalidad?

Mientras Mitre, Sarmiento y Roca presentaban distintas dificultades, los servicios de las líneas San Martín y Belgrano Sur circulaban con normalidad durante la mañana.

La diferencia entre las líneas generó un escenario dispar dentro de la red ferroviaria metropolitana, con algunos servicios funcionando según lo previsto y otros afectados por cancelaciones y retrasos.

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