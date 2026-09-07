Caos en los trenes: demoras y cancelaciones en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca
Los servicios ferroviarios comenzaron el lunes con importantes inconvenientes para los pasajeros. Trenes Argentinos atribuyó las dificultades a “problemas operativos”.
Las primeras horas de este lunes estuvieron marcadas por demoras y cancelaciones en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, que afectaron a miles de pasajeros durante el inicio de la jornada laboral.
Según informó Trenes Argentinos, los inconvenientes están relacionados con la implementación de un nuevo protocolo destinado a realizar controles de alcoholemia al personal encargado de la conducción de las formaciones y a los guardas.
La situación generó complicaciones en distintos ramales y, hasta el momento del reporte, la empresa no había informado cuándo se normalizaría por completo la circulación.
¿Qué pasa con los trenes de la línea Roca?
Uno de los puntos más complicados se registró en la línea Roca. Cerca de las 7:28, no estaban saliendo formaciones desde la estación Constitución, mientras que los carteles ubicados en la terminal advertían sobre demoras superiores a los 20 minutos respecto del cronograma habitual.
El inconveniente impactó especialmente a quienes utilizan diariamente el servicio para trasladarse entre el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Desde Trenes Argentinos explicaron que la interrupción y las demoras obedecían a “problemas operativos” derivados del nuevo protocolo de controles de alcoholemia.
La situación provocó esperas prolongadas y modificaciones en los viajes de los usuarios que tenían previsto utilizar el ferrocarril durante las primeras horas de la mañana.
Demoras y cancelaciones en la línea Mitre
La línea Mitre también comenzó la jornada con dificultades. De acuerdo con la información difundida, los inconvenientes alcanzaron a dos de sus ramales.
A esto se sumó una situación particular en el ramal Tigre, donde se registraron complicaciones a raíz de un accidente con una persona. Ese episodio agravó todavía más las dificultades para quienes necesitaban utilizar ese tramo del servicio durante la mañana.
Los pasajeros debieron afrontar modificaciones en los horarios habituales y mayores tiempos de espera en diferentes estaciones.
El Sarmiento también funciona con problemas
La línea Sarmiento fue otra de las afectadas por el operativo. El servicio funcionaba con demoras y cancelaciones, generando complicaciones para los usuarios que se trasladaban principalmente entre el oeste del Gran Buenos Aires y la Ciudad.
El impacto se sintió desde temprano. Una pasajera relató las dificultades que tuvo para completar su viaje: “A las 5:30 me tenía que tomar el tren y llegó a las 6, el directo nunca apareció y terminé tomando el común casi dos horas después”.
El testimonio refleja el efecto concreto que las demoras tuvieron sobre los usuarios que comenzaron sus recorridos antes del horario pico.
¿Qué líneas funcionan con normalidad?
Mientras Mitre, Sarmiento y Roca presentaban distintas dificultades, los servicios de las líneas San Martín y Belgrano Sur circulaban con normalidad durante la mañana.
La diferencia entre las líneas generó un escenario dispar dentro de la red ferroviaria metropolitana, con algunos servicios funcionando según lo previsto y otros afectados por cancelaciones y retrasos.
Nota en desarrollo...
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