Suspensión de la licencia de conducir: las faltas viales que activan la sanción.

Cada infracción incluida en el régimen tiene asignada una determinada cantidad de puntos que serán descontados. Algunas de las faltas más graves pueden representar una pérdida considerable del puntaje disponible.

El objetivo es que la acumulación de infracciones tenga consecuencias sobre la posibilidad de continuar conduciendo.

Las infracciones que descuentan más puntos

Entre las conductas que pueden generar una pérdida importante de puntos se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol: 10 puntos.

10 puntos. Conducir bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales: 10 puntos.

10 puntos. Circular a contramano: 10 puntos.

10 puntos. Participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad o destreza: 20 puntos.

20 puntos. Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos.

20 puntos. Superar en más de un 30% el límite máximo de velocidad: 10 puntos.

10 puntos. Superar entre un 10% y un 30% el límite de velocidad: 5 puntos.

5 puntos. Circular con la licencia vencida: 5 puntos.

Esto significa que algunas infracciones particularmente graves pueden consumir una parte importante del puntaje disponible e incluso provocar la pérdida total de los 20 puntos.

Cuándo suspenden la licencia de conducir

La sanción más importante aparece cuando el conductor pierde los 20 puntos disponibles.

La primera pérdida total implica una inhabilitación para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos, la segunda inhabilitación asciende a 120 días.

En la tercera oportunidad llega a 180 días: para las siguientes pérdidas totales, el período continúa aumentando de manera sucesiva.

La acumulación de determinadas infracciones puede terminar afectando directamente la habilitación para manejar.