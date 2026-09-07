Suspensión de la licencia de conducir: las faltas viales que activan la sanción
El Gobierno podría castigar de manera severa a las personas que se queden sin puntos por acumular infracciones.
El sistema de scoring de Argentina establece un mecanismo de descuento de puntos para los conductores que cometan determinadas infracciones de tránsito.
La normativa contempla una sanción que puede dejar a los automovilistas inhabilitados para conducir cuando alcanzan el límite establecido.
El régimen asigna inicialmente 20 puntos a cada conductor que cuenta con una Licencia Nacional de Conducir.
A medida que se cometen infracciones contempladas por la normativa, se descuentan puntos hasta llegar a cero.
Scoring nacional: cuántos puntos tiene cada conductor
El sistema comienza con una base de 20 puntos para los titulares de una Licencia Nacional de Conducir.
Cada infracción incluida en el régimen tiene asignada una determinada cantidad de puntos que serán descontados. Algunas de las faltas más graves pueden representar una pérdida considerable del puntaje disponible.
El objetivo es que la acumulación de infracciones tenga consecuencias sobre la posibilidad de continuar conduciendo.
Las infracciones que descuentan más puntos
Entre las conductas que pueden generar una pérdida importante de puntos se encuentran:
- Conducir bajo los efectos del alcohol: 10 puntos.
- Conducir bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales: 10 puntos.
- Circular a contramano: 10 puntos.
- Participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad o destreza: 20 puntos.
- Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos.
- Superar en más de un 30% el límite máximo de velocidad: 10 puntos.
- Superar entre un 10% y un 30% el límite de velocidad: 5 puntos.
- Circular con la licencia vencida: 5 puntos.
Esto significa que algunas infracciones particularmente graves pueden consumir una parte importante del puntaje disponible e incluso provocar la pérdida total de los 20 puntos.
Cuándo suspenden la licencia de conducir
La sanción más importante aparece cuando el conductor pierde los 20 puntos disponibles.
La primera pérdida total implica una inhabilitación para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos, la segunda inhabilitación asciende a 120 días.
En la tercera oportunidad llega a 180 días: para las siguientes pérdidas totales, el período continúa aumentando de manera sucesiva.
La acumulación de determinadas infracciones puede terminar afectando directamente la habilitación para manejar.
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