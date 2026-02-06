Paro de controladores: ATE levantó la medida del lunes lunes y habrá vuelos en todos los aeropuertos del país
La medida de fuerza estaba convocada a partir de las 0 del lunes 9 de febrero por lo que fue descrito como una "acefalía de instancias de mediación".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la suspensión del paro general de actividades que estaba programado para comenzar a las 0 del lunes 9 de febrero y que iba a afectar a los vuelos desde y hacia los aeropuertos de todo el país.
La decisión se tomó este viernes en la sede de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto.
"Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, quien explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente.
"Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.
Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".
El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.
De momento la postura del gremio post reunión con la ANAC es completamente distinta a la que se expuso a primera hora de este viernes, antes del encuentro, cuando el paro general había sido ratificado en una asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Ese plan afectaba de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales del país gestionadas por Aeropuertos Argentina y el Estado, lo que ponía en jaque los vuelos en todos los aeropuertos del país.
La resolución sindical había surgido como respuesta a lo que el sector denomina una "acefalía de instancias de mediación".
De acuerdo a lo señalado por Belelli, la ausencia de convocatorias oficiales por parte del Ejecutivo Nacional agotó los plazos de negociación, trasladando el conflicto directamente al terreno de la acción gremial en plena temporada de verano.
Qué piden los trabajadores de aeropuertos
El núcleo del conflicto radica en la denuncia de recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados, una maniobra que el sindicato califica como una vulneración de acuerdos paritarios previos.
La conducción de ATE-ANAC ha señalado una postura de "intransigencia extrema" por parte del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el estancamiento de las mesas de diálogo.
Entre las demandas principales se destacan:
- La recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación acumulada.
- La anulación de los descuentos aplicados de forma unilateral sobre los ingresos de los trabajadores.
- El establecimiento de garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales.
