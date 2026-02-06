Paro de controladores: ATE levantó la medida del lunes lunes y habrá vuelos en todos los aeropuertos del país

anac

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

De momento la postura del gremio post reunión con la ANAC es completamente distinta a la que se expuso a primera hora de este viernes, antes del encuentro, cuando el paro general había sido ratificado en una asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Ese plan afectaba de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales del país gestionadas por Aeropuertos Argentina y el Estado, lo que ponía en jaque los vuelos en todos los aeropuertos del país.

La resolución sindical había surgido como respuesta a lo que el sector denomina una "acefalía de instancias de mediación".

De acuerdo a lo señalado por Belelli, la ausencia de convocatorias oficiales por parte del Ejecutivo Nacional agotó los plazos de negociación, trasladando el conflicto directamente al terreno de la acción gremial en plena temporada de verano.

Qué piden los trabajadores de aeropuertos

El núcleo del conflicto radica en la denuncia de recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados, una maniobra que el sindicato califica como una vulneración de acuerdos paritarios previos.

La conducción de ATE-ANAC ha señalado una postura de "intransigencia extrema" por parte del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el estancamiento de las mesas de diálogo.

Entre las demandas principales se destacan: