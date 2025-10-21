Detuvieron al apoderado de una jubilada que murió abandonada al lado de una ruta en Glew

En un video que salió a la luz este martes se puede ver el momento en que CEO baja a la anciana de su auto, un Renault 12, y la deposita al costado de la ruta 29, cerca de General Belgrano, a unos 100 kilómetros de Glew.

La fecha es el 19 de agosto y al día siguiente, el 20, el hombre hizo el mismo camino en el mismo auto, y de regreso a Glew pasó por el mismo lugar donde había abandonado a la anciana.

De vuelta en Glew C. E. O. hizo su vida como si nada, y hasta realizó extracciones de dinero desde la cuenta bancaria de Estanislada días después de haberla abandonado al costado de la ruta.

Entre las extracciones, que se registró su celular en el lugar del hecho y que su auto quedó grabado por las cámaras de la ruta, C. E. O. fue señalado como el principal sospechoso por el asesinato de Estanislada.