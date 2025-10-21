Detuvieron al apoderado de una jubilada que murió abandonada al lado de una ruta en Glew
Se suponía que el hombre debía velar por la anciana pero en vez la ató, la envolvió en una frazada y la dejó a la intemperie en General Belgrano.
Efectivos de la Policía bonaerense detuvieron el lunes de esta semana en Glew a un hombre acusado de secuestrar, atar y abandonar a una anciana de 80 años en agosto pasado al costado de la ruta provincial 29, a las afueras de la localidad de General Belgrano.
La víctima fue identificada como Estanislada Benedicta Rodriguez, cuyo apoderado resultó ser el hombre que fue detenido esta semana tras dos allanamientos en domicilios de la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires.
Ese apoderado fue identificado como C. E. O. y está imputado por "abandono de persona agravado", informó el sitio TN.
El caso salió a la luz el 19 de agosto de 2025, cuando efectivos policiales detectaron el cuerpo de Estanislada a la altura del kilómetro 116,5 de la ruta provincial 29. La mujer estaba cubierta con una frazada y luego se supo que agonizó durante varios días a la intemperie, hasta que falleció.
La investigación quedó en manos de personal de la DDI Dolores debido al sitio donde fue abandonada la mujer, pero cuando se la pudo identificar salieron a la luz otros datos, como que era vecina de Glew, en el partido de Almirante Brown, y que tenía un apoderado que manejaba su pensión.
En un video que salió a la luz este martes se puede ver el momento en que CEO baja a la anciana de su auto, un Renault 12, y la deposita al costado de la ruta 29, cerca de General Belgrano, a unos 100 kilómetros de Glew.
La fecha es el 19 de agosto y al día siguiente, el 20, el hombre hizo el mismo camino en el mismo auto, y de regreso a Glew pasó por el mismo lugar donde había abandonado a la anciana.
De vuelta en Glew C. E. O. hizo su vida como si nada, y hasta realizó extracciones de dinero desde la cuenta bancaria de Estanislada días después de haberla abandonado al costado de la ruta.
Entre las extracciones, que se registró su celular en el lugar del hecho y que su auto quedó grabado por las cámaras de la ruta, C. E. O. fue señalado como el principal sospechoso por el asesinato de Estanislada.
