Así despidieron en las redes sociales al adolescente abatido por un policía en Los Hornos
El menor, de 16 años, murió tras intentar robarle la moto a un oficial; su cómplice huyó y los mensajes de despedida se multiplicaron en redes sociales.
El domingo por la tarde se produjo un violento hecho en Los Hornos, partido de La Plata, que terminó con la muerte de un adolescente de 16 años durante un intento de robo. Según informaron fuentes policiales, el menor, identificado como T.R.G., junto a un cómplice armado, interceptó a un capitán de la Policía Bonaerense cuando circulaba en su motocicleta junto a su hermana.
El enfrentamiento fue rápido y terminó con el adolescente abatido por el agente, mientras que su compañero logró escapar. El incidente tuvo gran repercusión en redes sociales, donde amigos y conocidos del joven comenzaron a despedirse con mensajes que mezclaban dolor y nostalgia por la pérdida, acompañados de fotografías en las que se lo veía sobre una moto o exhibiendo armas.
Entre los posteos se destacaron frases como “Volá alto, siempre una re actitud” o “La mejor actitud conmigo tuviste, descansa en paz amigo”, reflejando el impacto del hecho en su círculo cercano.
T.R.G. tenía antecedentes por robo en poblado y en banda, dos tentativas de robo y un arresto en la Comisaría Tercera de Ensenada. En todos los casos, la Justicia había dispuesto su regreso a su entorno, sin medidas que lograran frenar la reincidencia del menor. La moto utilizada por los delincuentes quedó abandonada en el lugar y contaba con pedido de secuestro activo por robo.
El oficial que intervino estaba de civil, se identificó como policía y, tras ser amenazado, respondió con su arma reglamentaria. El joven fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata en grave estado, donde finalmente falleció. La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo, aunque se espera que avance bajo la figura de legítima defensa.
La Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata se encuentra a cargo de la investigación, y dispuso medidas urgentes para esclarecer los hechos y localizar al cómplice prófugo.
