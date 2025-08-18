Así despidieron en las redes sociales al adolescente abatido por un policía en Los Hornos

El domingo por la tarde se produjo un violento hecho en Los Hornos, partido de La Plata, que terminó con la muerte de un adolescente de 16 años durante un intento de robo. Según informaron fuentes policiales, el menor, identificado como T.R.G., junto a un cómplice armado, interceptó a un capitán de la Policía Bonaerense cuando circulaba en su motocicleta junto a su hermana.