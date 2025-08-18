Impresionante choque y vuelco en Boedo: cuatro heridos

Una vez examinado en el lugar, el conducto fue trasladado en una ambulancia al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismo.

vuelco boedo

Durante este fin de semana, el SAME participó en 149 incidentes de tránsito asistiendo a más de 346 personas. Solo el domingo se registraron 48 accidentes en la Ciudad de Buenos Aires, uno cada media hora.

En horas del mediodía de este lunes, otro incidente se registró en avenida 9 de julio y Paraguay e involucró a un colectivo de la línea 132 y a un auto. Por el hecho, seis personas tuvieron que ser asistidas en el lugar.

Minutos después se registró otro accidente en Avenida Santa Fe y Coronel Diaz, entre un colectivo de la línea 39 y una moto. Si bien móviles del SAME se hicieron presentes en el lugar, no se requirió asistencia de los conductores ni de los pasajeros.