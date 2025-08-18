Impresionante choque y vuelco en Boedo: cuatro heridos
Uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la Ciudad y el SAME.
Cuatro personas resultaron heridas este lunes por la mañana en el barrio porteño de Boedo, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque y uno de ellos volcó.
El accidente de tránsito ocurrió en el cruce de las calles Inclán y Castro Barros e implicó un impresionante operativo comandado por personal de Bomberos de la Ciudad, varias unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad.
El choque se produjo entre un auto Peugeot 207 con tres personas mayores de edad a bordo impactó contra un Fiat Palio, en el que viajaba un único ocupante.
Con motivo del fuerte impacto, el Fiat Palio volcó y quedó tendido sobre la calle Castro Barros.
Mientras que los ocupantes del Peugeot pudieron salir del vehículo por sus propios medios, personal de Bomberos y el SAME tuvieron que asistir al otro conductor, que quedó atrapado luego de que su auto volcara.
Una vez examinado en el lugar, el conducto fue trasladado en una ambulancia al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismo.
Durante este fin de semana, el SAME participó en 149 incidentes de tránsito asistiendo a más de 346 personas. Solo el domingo se registraron 48 accidentes en la Ciudad de Buenos Aires, uno cada media hora.
En horas del mediodía de este lunes, otro incidente se registró en avenida 9 de julio y Paraguay e involucró a un colectivo de la línea 132 y a un auto. Por el hecho, seis personas tuvieron que ser asistidas en el lugar.
Minutos después se registró otro accidente en Avenida Santa Fe y Coronel Diaz, entre un colectivo de la línea 39 y una moto. Si bien móviles del SAME se hicieron presentes en el lugar, no se requirió asistencia de los conductores ni de los pasajeros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario