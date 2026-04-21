Detuvieron al principal sospechoso por el femicidio en Clayole: lo reconoció un vecino
El arresto se produjo en Merlo, luego de que un vecino lo reconociera por las imágenes difundidas en canales de televisión.
Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a los vecinos de Claypole. El sábado pasado, un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa. El principal sospechoso por el homicidio de Gisele Alejandra Ruocco fue detenido en las últimas horas.
Se trata de Brian Leandro Lesta, de 30 años. El arresto se produjo en la esquina de Juncal y Balbín, en Merlo, luego de que un vecino lo reconociera por las imágenes difundidas en canales de televisión.
Tras el aviso del vecino, la policía actuó de inmediato y logró reducir a Lesta, quien no opuso resistencia. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora intervino en el caso y solicitó la detención de urgencia del acusado, además de su traslado a sede judicial para prestar declaración.
El aberrante hallazgo
El 2 de abril, el hijo de la mujer se dirigió hasta el domicilio ubicado sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown, debido a que no sabía nada sobre su mamá desde hace semanas. Allí se encontró con Lesta, quien le aseguró que su mamá no se encontraba en la casa. Sin embargo, un dato le llamó la atención: había tierra removida en el patio.
El sábado pasado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado.
De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.
En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.
La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió en la casa y cuándo se produjo el crimen.
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