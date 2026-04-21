Detuvieron al principal sospechoso por el femicidio en Clayole: lo reconoció un vecino

El sábado pasado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado.

homicidio claypole

De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió en la casa y cuándo se produjo el crimen.