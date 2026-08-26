Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes: tenía dos armas de fuego en el auto

El sindicalista fue arrestado en Mataderos durante un operativo de la Policía de la Ciudad

Dentro del auto, los efectivos también encontraron también una Bersa Thunder Plus 380, que pertenecía a uno de los acompañantes de Pérez y no tenía documentación alguna. Además del armamento, durante la requisa se secuestraron dos cuchillos, un bate de béisbol, un bastón extensible de metal y los teléfonos celulares.

Los tres individuos fueron arrestados en el lugar. En el caso intervino la fiscal Nancy Haron de la Unidad Flagrancia Sur, quien ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra, junto al secuestro de las pistolas, los celulares y el propio rodado.