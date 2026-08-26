Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes: tenía dos armas de fuego en el auto
Vicente Adrián Pérez fue arrestado durante un control de la Policía de la Ciudad en Mataderos. Además, detuvieron a otros dos hombres.
Vicente Adrián Pérez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, fue detenido durante un operativo de control en el barrio porteño Mataderos luego de que la Policía de la Ciudad hallaran dos pistolas, dos cuchillos, un bate de béisbol y un bastón extensible de metal dentro del auto en el que circulaba.
El procedimiento se inició sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5930, cuando personal de la Brigada de la División de Investigaciones Comunales 9 realizaba controles en la zona a raiz de una serie de robos de autos bajo el uso de inhibidores.
En ese contexto, divisaron a tres hombres subir a un Peugeot 308 con vidrios polarizados y procedieron a detenerlo unos metros más adelante.
Cuando los agentes se acercaron, Pérez declaró de manera espontánea que los ocupantes del auto estaban armados, según indicó Infobae. Junto al sindicalista viajaban José Ignacio Esquivel, quien se desempeñaba como su chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, señalado como su custodio.
Pérez se identificó como secretario general de la UOM seccional Quilmes y señaló que tenía tenencia autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de una pistola Bersa Thunder. Sin embargo, la tenencia no lo habilitaba para trasladar el arma en la vía pública, lo que derivó en la acusación por portación ilegal.
Dentro del auto, los efectivos también encontraron también una Bersa Thunder Plus 380, que pertenecía a uno de los acompañantes de Pérez y no tenía documentación alguna. Además del armamento, durante la requisa se secuestraron dos cuchillos, un bate de béisbol, un bastón extensible de metal y los teléfonos celulares.
Los tres individuos fueron arrestados en el lugar. En el caso intervino la fiscal Nancy Haron de la Unidad Flagrancia Sur, quien ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra, junto al secuestro de las pistolas, los celulares y el propio rodado.
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