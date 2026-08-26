El papa León XIV en Argentina: dónde se alojará y qué lugares visitará

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires

También se analiza la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental, aunque por ahora no existe una confirmación. El arzobispo explicó que el estadio de River Plate tiene una capacidad cercana a 85.000 personas, pero que se busca un espacio que permita una convocatoria mayor.

“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, sostuvo Scheining,

En cuanto al hospedaje, la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires será el punto central de la estadía de León XIV durante su visita a Argentina. Desde esa sede, el Sumo Pontífice se trasladará a las distintas ciudades incluidas en el recorrido, aunque todavía quedan actividades y aspectos logísticos por definir.

Córdoba y Luján, los otros destinos del Papa en Argentina

Basílica Nuestra Señora de Luján

El martes 10 de noviembre, de acuerdo con el esquema preliminar, León XIV viajará a Córdoba. Por el momento, los detalles de las actividades que desarrollará en la provincia todavía no fueron confirmados oficialmente.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre, la agenda prevista llevará al Papa hasta Luján, donde se concentrará otra de las actividades relevantes de su visita a Argentina.

La organización de la gira se encuentra en plena etapa de definición. Una misión enviada desde el Vaticano llegó esta semana a la Argentina para avanzar en cuestiones vinculadas con el itinerario y la seguridad del Pontífice.

Scheining explicó que la estructura general del recorrido ya está delineada, aunque resta completar los detalles: “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”.

Definen la agenda del Papa en su visita a Argentina

La organización del viaje de León XIV a la Argentina se desarrolla en coordinación entre la Iglesia, el Vaticano y las autoridades locales. En ese marco, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, tienen previsto reunirse con el Pontífice en Roma.

El encuentro tendrá lugar el jueves 27 de agosto y permitirá avanzar en cuestiones institucionales relacionadas con la visita, prevista para noviembre.

Scheining, quien mantuvo una reunión con León XIV en el Vaticano, describió al Pontífice como “un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo”, y contó que durante la conversación hablaron sobre Argentina, la Iglesia y los preparativos de su llegada.

La visita del Papa a Argentina formará parte de una gira más amplia por América Latina. Antes de llegar al país, León XIV tiene previsto pasar por Uruguay, mientras que posteriormente continuará su recorrido hacia Perú.