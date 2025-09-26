Entre Ríos: ordenaron un nuevo juicio contra uno de los acusados por el femicidio de Micaela García

Ahora, los vocales Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ratificaron el fallo de 2019 de la Cámara de Casación Penal de Paraná, en el que se consideró que Pavón debía enfrentar un nuevo debate oral y recibir otra sentencia.

Micaela García

El camino de la Ley Micaela

El secuestro, abuso sexual y asesinato de Micaela García, una estudiante de profesorado de Educación Física que tenía 21 años, sacudió no sólo a Gualeguay sino al país entero como un nuevo caso donde la violencia de género devino en femicidio.

Sebastián Wagner, de entonces 26 años, fue condeado a prisión perpetua mientras la defensa de Pavón apeló en todas las instancias posibles hasta lograr su libertad, en 2020.

Mientras tanto, en diciembre de 2018 se aprobó la Ley Micaela para la capacitación de funcionarios de todas las áreas del Estado en cuestiones de violencia de género, con especial énfasis en los actores dentro del Poder Judicial, dado que el juez de Gualeguaychú Carlos Alfredo Rossi le había concedido la libertad condicional a Wagner, que estaba en la cárcel por abuso sexual.