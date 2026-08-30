Detuvieron a Callejero Fino con un arma ilegal en camino al festejo del novio de María Becerra

Según precisaron los investigadores, Callejero Fino se dirigía a una quinta ubicada en la localidad de Pilar, donde esa misma noche se realizaba la celebración del cumpleaños del novio de María Becerra, el reconocido empresario y productor artístico con quien el músico mantiene una amistad pública desde hace años. El evento reunía a varias figuras del espectáculo, y el cantante viajaba solo, sin custodios ni acompañantes.

Los uniformados secuestraron el arma, la camioneta y el teléfono celular del artista para profundizar las pericias. Además, solicitaron las cámaras de seguridad de la autopista para reconstruir el trayecto completo que realizó el músico antes de su detención.

La fiscalía a cargo ordenó que el cantante permanezca alojado en la alcaidía de la Departamental de Policía, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, que entiende en la causa por portación ilegal de arma de guerra.

El abogado defensor del artista adelantó que recurrirá al habeas corpus y que presentará un descargo para demostrar que el fusil pertenecía a un escolta que lo había acompañado horas antes y que olvidó el elemento dentro del vehículo. Sin embargo, los voceros judiciales desestimaron de momento esa versión, ya que ningún custodio apareció para reclamar el arma ni existía registro de algún servicio de seguridad contratado para esa noche.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en las redes sociales, donde seguidores y colegas del cantante expresaron su sorpresa. María Becerra, por su parte, aún no emitió declaraciones públicas al respecto, aunque fuentes de su entorno aseguraron que la fiesta continuó con normalidad y que la pareja se enteró del episodio recién al día siguiente.

Los antecedentes de Callejero Fino

Este no es el primer antecedente judicial del cantante: en 2024, la Justicia lo investigó por una presunta amenaza con arma blanca durante una discusión de tránsito, aunque aquel caso terminó archivado por falta de pruebas. Ahora, la portación de un fusil de guerra eleva la gravedad del asunto y podría derivar en una pena efectiva de entre 3 y 8 años de prisión, según lo estipula el Código Penal en su artículo 189 bis.

Mientras tanto, los fanáticos del artista se movilizaron en las plataformas digitales con la consigna #LibertadParaCallejero, y su equipo de prensa emitió un breve comunicado en el que pidió "respetar la presunción de inocencia" y evitar "juicios paralelos". La fiscalía, en tanto, no descarta convocar a declarar a los organizadores del cumpleaños y al propio novio de María Becerra para establecer si el cantante transportaba el arma por motivos de seguridad personal o si existía algún otro encargo.