"Un ejemplo": las palabras de Arcángel sobre Callejero Fino tras ser invitado a cantar en su show
El artista puertorriqueño le dedicó un lindo mensaje al referente del RKT, donde destacó su historia y el lugar que ocupa dentro de la escena urbana.
Arcángel tuvo un momento especial durante su regreso a la Argentina después de diez años sin presentarse en el país. En medio de su show de este sábado, el artista puertorriqueño decidió dedicarle unas palabras a Callejero Fino y reivindicar su lugar dentro de la escena urbana.
Frente al público, Arcángel destacó especialmente las raíces del argentino y la manera en que representa a la cultura de barrio a través de su música. “Somos fanáticos tuyos porque tú la estás rompiendo y, cabrón, tú eres del barrio, tú representas a la calle como representamos nosotros”, expresó.
El reconocimiento no quedó solamente en su trayectoria artística. Arcángel también remarcó la influencia que Callejero Fino puede tener sobre las nuevas generaciones y lo señaló como una figura de referencia para los jóvenes.
“Eres un ejemplo a seguir para la juventud”, afirmó el cantante puertorriqueño, en uno de los momentos más destacados de la noche. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por el público que acompañó su regreso a los escenarios argentinos.
La invitación de Arcángel a Callejero Fino
Después de dedicarle ese reconocimiento, Arcángel quiso compartir el escenario con el artista argentino y lo invitó a cantar frente a todos los presentes.
“Yo, este, Diablo, no sé qué ofrecerte, pero, bueno, nada, ya que tú llegaste, cántate algo ahí para que yo verte y disfrutar de ti un momentito”, expresó antes de darle paso.
Callejero Fino aceptó la invitación y tomó el micrófono para interpretar la Turreo Session que grabó junto a DJ Tao, llevando su estilo al escenario de la Arena de Buenos Aires.
El encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más particulares del show, no solo por la presentación conjunta, sino también por las palabras que Arcángel le dedicó al argentino. El artista internacional reconoció públicamente el impacto de Callejero Fino y su identidad vinculada a la música urbana nacida en los barrios.
Así, el regreso de Arcángel a la Argentina después de una década también dejó una imagen de conexión entre dos generaciones de la escena urbana: una figura histórica del reguetón y un representante de la nueva camada que encontró en el turreo su propia forma de expresión.
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