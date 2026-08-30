"Un ejemplo": las palabras de Arcángel sobre Callejero Fino tras ser invitado a cantar en su show

“Yo, este, Diablo, no sé qué ofrecerte, pero, bueno, nada, ya que tú llegaste, cántate algo ahí para que yo verte y disfrutar de ti un momentito”, expresó antes de darle paso.

Callejero Fino aceptó la invitación y tomó el micrófono para interpretar la Turreo Session que grabó junto a DJ Tao, llevando su estilo al escenario de la Arena de Buenos Aires.

El encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más particulares del show, no solo por la presentación conjunta, sino también por las palabras que Arcángel le dedicó al argentino. El artista internacional reconoció públicamente el impacto de Callejero Fino y su identidad vinculada a la música urbana nacida en los barrios.

Así, el regreso de Arcángel a la Argentina después de una década también dejó una imagen de conexión entre dos generaciones de la escena urbana: una figura histórica del reguetón y un representante de la nueva camada que encontró en el turreo su propia forma de expresión.