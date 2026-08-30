Detuvieron a Callejero Fino: qué tiene que ver el novio de María Becerra
El músico fue detenido junto a otra persona y quedó a disposición de la Justicia tras un operativo en Tigre.
Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, fue detenido este jueves en Tigre junto a otro hombre luego de ser interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense. El músico circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente cuando fue frenado para un control.
En medio del procedimiento, el cantante, de 31 años, explicó cuál era el motivo por el que se encontraba circulando por la zona: aseguró que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra, J Rei. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando los efectivos inspeccionaron el vehículo.
El operativo ocurrió en la zona de Italia y la Ruta 27, donde los policías advirtieron que la camioneta circulaba sin los dominios colocados. Al detenerla para identificar a sus ocupantes, constataron además que dentro del vehículo había un arma.
Una fiesta y un arma: qué pasó durante el operativo
Al volante de la Amarok se encontraba Alvarenga, mientras que en el asiento del acompañante viajaba S. J. R., de 27 años. Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40.
Según informaron fuentes policiales, el arma tenía la numeración suprimida. La pistola fue secuestrada junto con la camioneta y ambos hombres quedaron detenidos por disposición de la Justicia.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez. Tanto Callejero Fino como su acompañante fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.
La mención al novio de María Becerra apareció entonces como parte de la explicación que el músico dio sobre el motivo de su viaje. Según trascendió, Callejero Fino aseguró que tenía previsto asistir a una celebración vinculada a la pareja de la cantante, aunque el procedimiento policial terminó impidiendo que llegara al festejo.
La detención también generó incertidumbre sobre su actividad profesional. El cantante tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, pero, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, no sería liberado y su show quedó en duda.
El antecedente judicial de Callejero Fino
No es la primera vez que el artista atraviesa un episodio relacionado con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo.
Callejero Fino permaneció cinco meses detenido en un penal y posteriormente continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.
Años después, el músico habló públicamente sobre aquella etapa de su vida y reconoció las decisiones que lo habían llevado a involucrarse en situaciones delictivas.
“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había expresado durante su participación en Bake Off Famosos.
En agosto de 2023, Alvarenga anunció junto a su abogado que aquella causa había finalizado y que ya se encontraba completamente en libertad.
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