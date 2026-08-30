Detuvieron a Callejero Fino: qué tiene que ver el novio de María Becerra

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez. Tanto Callejero Fino como su acompañante fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

La mención al novio de María Becerra apareció entonces como parte de la explicación que el músico dio sobre el motivo de su viaje. Según trascendió, Callejero Fino aseguró que tenía previsto asistir a una celebración vinculada a la pareja de la cantante, aunque el procedimiento policial terminó impidiendo que llegara al festejo.

La detención también generó incertidumbre sobre su actividad profesional. El cantante tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, pero, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, no sería liberado y su show quedó en duda.

El antecedente judicial de Callejero Fino

No es la primera vez que el artista atraviesa un episodio relacionado con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo.

Callejero Fino permaneció cinco meses detenido en un penal y posteriormente continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

Años después, el músico habló públicamente sobre aquella etapa de su vida y reconoció las decisiones que lo habían llevado a involucrarse en situaciones delictivas.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había expresado durante su participación en Bake Off Famosos.

En agosto de 2023, Alvarenga anunció junto a su abogado que aquella causa había finalizado y que ya se encontraba completamente en libertad.