Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del docente en Caballito

Además, el fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, ordenó la detención del dueño de la casa en Loma Hermosa, ya sea por encubrir a su amigo o por haber sido su cómplice en algún tramo del plan.

De hecho, el principal acusado por el crimen del docente también es investigado por otro hecho del tipo "viudo negro" que data del 10 de febrero de 2026, también en Caballito.

En ese episodio la víctima resultó herida de dos balazos.

En el caso de Aguirre, su cuerpo fue hallado en el piso de su dormitorio, maniatado y con un trapo en la boca.

El descubrimiento se produjo el 4 de marzo pasado, cuando su asistente llamó a la Policía al no recibir respuesta a sus mensajes de texto.