Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del docente en Caballito
La víctima fue identificada como David Walter Aguirre. Su cuerpo fue hallado el 4 de marzo pasado en su departamento sobre la calle Hidalgo, en Caballito.
La Justicia porteña ordenó esta semana la detención de dos hombres en conexión con el asesinato de David Walter Aguirre, un docente universitario cuyo cuerpo fue hallado a principios de marzo en su departamento del barrio de Caballito.
Fuentes policiales informaron que uno de los dos sospechosos detenidos en las últimas horas sería el hombre que había ingresado al departamento de Aguirre el 4 de marzo pasado, justo antes de que el docente fuese asesinado.
La prueba central es que las cámaras de seguridad de la calle Hidalgo al 300, en Caballito, captaron el momento en que el sospechoso salió del departamento de Aguirre tras pasar varias horas de visita.
Los investigadores policiales manejan la hipótesis de que Aguirre, de 55 años, habría sido víctima de un "viudo negro" porque los ingresos a su departamento no estaban forzados, así que esa visita habría sido consensuada.
Una vez que el caso salió a la luz, el principal acusado por el crimen de Aguirre se fue a quedar a la casa de un amigo en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, donde esta semana lo aprehendió personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6) de la Policía de la Ciudad.
Además, el fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, ordenó la detención del dueño de la casa en Loma Hermosa, ya sea por encubrir a su amigo o por haber sido su cómplice en algún tramo del plan.
De hecho, el principal acusado por el crimen del docente también es investigado por otro hecho del tipo "viudo negro" que data del 10 de febrero de 2026, también en Caballito.
En ese episodio la víctima resultó herida de dos balazos.
En el caso de Aguirre, su cuerpo fue hallado en el piso de su dormitorio, maniatado y con un trapo en la boca.
El descubrimiento se produjo el 4 de marzo pasado, cuando su asistente llamó a la Policía al no recibir respuesta a sus mensajes de texto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario