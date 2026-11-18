Compras y charla con vendedores: así fueron las primeras horas de Leonardo Bertulazzi tras fugarse
El ex integrante de Brigadas Rojas italianas pasó por un local de ropa de Martínez. Sospechan que está en Entre Ríos o que se fugó a Uruguay.
Tras fugarse, Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia, fue captado por cámaras de seguridad mientras compraba ropa en un local ubicado sobre la calle Alvear al 100, en Martínez, partido bonaerense de San Isidro.
Ocurrió el martes 10 de noviembre por la mañana, durante la visita del papa León XIV, cuando el terrorista se sacó la tobillera electrónica y con un arnés se arrojó desde el quinto piso para huir.
El italiano de 74 años entró al local poco después del mediodía y compró un piluso gris topo por $12.000, aprovechando una promoción que bajó su precio original de $21.000.
Según la reconstrucción de Clarín, durante la compra se probó distintos modelos frente a un espejo y entabló una conversación con los vendedores sin mostrar signos evidentes de preocupación. Finalmente, salió del negocio con el gorro puesto y caminó en dirección a la avenida Santa Fe.
No preguntó por ninguna otra prenda. "Fue un tipazo", se sinceró uno de ellos, y describió que en todo momento se mostró sonriente y distendido.
Antes de irse tomó la bolsa de tela que había dejado y en la que llevaba ropa negra. Esa misma vestimenta –se cree- que es la que se vio en el video cuando escapó. Se investiga si antes de comprarse el piluso pasó por otro local y adquirió una camisa celeste y un pantalón beige que llevaba puesto.
Una vez que terminó la compra, Bertulazzi salió por la puerta del local y dobló a su izquierda y se perdió sobre la calle Santa Fe. Según las cámaras que lo captaron, llevaba puesto el piluso recién estrenado.
Las imágenes forman parte de la reconstrucción de sus movimientos tras fugarse del departamento de Monserrat, donde cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Las autoridades continúan intentando determinar qué camino realizó y si recibió ayuda para mantenerse prófugo.
Para los investigadores, Bertulazzi está recibiendo apoyo para mantenerse escondido. El pasado jueves un hombre uruguayo y su pareja salvadoreña fueron detenidos en el paso fronterizo de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
La Dirección Nacional de Migraciones estaba avisada del posible paso a Uruguay de estos dos sospechosos: Marcos Enrique González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez.
Los últimos rastros de Leonardo Bertulazzi
La PFA continúa la búsqueda de Bertulazzi. Según precisaron investigadores, los últimos rastros lo dan por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El teléfono celular de él fue encontrado en el departamento, mientras que se está trabajando en una serie de aparatos que les fueron secuestrados a la pareja detenida.
Para no ser seguido, Bertulazzi maneja únicamente efectivo. Se cree que se llevó del departamento un fajo grande de billetes de 10 mil y 20 mil pesos.
La increíble fuga de este ex Brigadas Rojas se produjo dos días antes de su extradición a Italia, ya que, según su abogado, su trasladado estaba previsto para el jueves 12 de noviembre, aunque no había habido un acuerdo definitivo entre Argentina e Italia sobre cómo sería el operativo.
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