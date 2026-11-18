Antes de irse tomó la bolsa de tela que había dejado y en la que llevaba ropa negra. Esa misma vestimenta –se cree- que es la que se vio en el video cuando escapó. Se investiga si antes de comprarse el piluso pasó por otro local y adquirió una camisa celeste y un pantalón beige que llevaba puesto.

Una vez que terminó la compra, Bertulazzi salió por la puerta del local y dobló a su izquierda y se perdió sobre la calle Santa Fe. Según las cámaras que lo captaron, llevaba puesto el piluso recién estrenado.

Las imágenes forman parte de la reconstrucción de sus movimientos tras fugarse del departamento de Monserrat, donde cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Las autoridades continúan intentando determinar qué camino realizó y si recibió ayuda para mantenerse prófugo.

Leonardo Bertulazzi

Para los investigadores, Bertulazzi está recibiendo apoyo para mantenerse escondido. El pasado jueves un hombre uruguayo y su pareja salvadoreña fueron detenidos en el paso fronterizo de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

La Dirección Nacional de Migraciones estaba avisada del posible paso a Uruguay de estos dos sospechosos: Marcos Enrique González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez.

Los últimos rastros de Leonardo Bertulazzi

La PFA continúa la búsqueda de Bertulazzi. Según precisaron investigadores, los últimos rastros lo dan por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El teléfono celular de él fue encontrado en el departamento, mientras que se está trabajando en una serie de aparatos que les fueron secuestrados a la pareja detenida.

Para no ser seguido, Bertulazzi maneja únicamente efectivo. Se cree que se llevó del departamento un fajo grande de billetes de 10 mil y 20 mil pesos.

La increíble fuga de este ex Brigadas Rojas se produjo dos días antes de su extradición a Italia, ya que, según su abogado, su trasladado estaba previsto para el jueves 12 de noviembre, aunque no había habido un acuerdo definitivo entre Argentina e Italia sobre cómo sería el operativo.