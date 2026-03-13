VIDEO: balearon a un influencer de celulares durante un robo en Barracas

Influencer baleado barracas

El intercambio duró hasta que, en medio de la transacción, el joven que había estado en la plaza regresó e intentó asaltarlo. En pleno forcejeo con la víctima, el delincuente sacó un arma y le disparó.

El influencer recibió una herida de bala en la pierna y huyó de forma inmediata a gran velocidad por distintas calles del barrio, pidiendo ayuda a los gritos: “¡Me dispararon, auxilio!", se lo escucha vociferar en los videos.

Influencer baleado barracas

Si bien en un principio varias personas no se animaron a acercarse ante la sospecha de que se tratara de un engaño, finalmente fue auxiliado por un grupo de vecinos.

Tras el llamado de alerta al 911, intervino personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, quien impartió las primeras ordenes en busca de los sospechosos. En tanto, el influencer fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Penna, sin riego de vida.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°23 a cargo del fiscal Marcelo Retes, quien inició una causa por robo a mano armada y lesiones.