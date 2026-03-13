VIDEO: balearon a un influencer de celulares durante un robo en Barracas
Gabriel García fue emboscado por delincuentes y recibió un disparo en la pierna. Toda la secuencia quedó registrada en varios videos.
Gabriel García, un influencer de 32 años que se dedica a la venta de celulares, fue baleado durante un intento de robo en el barrio porteño de Barracas. La víctima compartió varios videos que registraron el momento en el que le dispararon y su desesperada huida en moto, pidiendo ayuda a los gritos.
El hecho, que cobró notoriedad en las últimas horas luego de que el influencer difundiera las imágenes registradas por una cámara oculta en su casco, ocurrió el 2 de marzo en la Plaza Diaz Vélez de Barracas, donde había la víctima había pactado la venta de dos celulares con un supuesto comprador. Sin embargo, todo fue una trampa y terminó siendo emboscado por los delincuentes.
Las grabaciones captaron la secuencia completa desde el momento en el que influencer llegó a la plaza hasta que escapó a toda velocidad, pidiéndole ayuda a vecinos y personas que caminaban por la zona. Todo quedó registrado gracias a que García llevaba puesto unos anteojos con cámara.
En un primer video se ve cómo el influencer llega y estaciona su moto en el cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena. Mientras esperaba al comprador, una situación le llamó la atención: en la plaza notó la presencia de un joven sospechoso que lo observaba y que, cuando le consultó si era su cliente, se mostró nervioso y se fue caminando en la dirección contraria.
Casi al instante apareció el presunto comprador, que comenzó a dialogar con García sobre las especificaciones del celular. Revisó el aparato minuciosamente, le hizo varias consultas sobre el estado y la confuguración y hasta se mostró dubitativo con la compra.
El intercambio duró hasta que, en medio de la transacción, el joven que había estado en la plaza regresó e intentó asaltarlo. En pleno forcejeo con la víctima, el delincuente sacó un arma y le disparó.
El influencer recibió una herida de bala en la pierna y huyó de forma inmediata a gran velocidad por distintas calles del barrio, pidiendo ayuda a los gritos: “¡Me dispararon, auxilio!", se lo escucha vociferar en los videos.
Si bien en un principio varias personas no se animaron a acercarse ante la sospecha de que se tratara de un engaño, finalmente fue auxiliado por un grupo de vecinos.
Tras el llamado de alerta al 911, intervino personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, quien impartió las primeras ordenes en busca de los sospechosos. En tanto, el influencer fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Penna, sin riego de vida.
En la investigación del caso interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°23 a cargo del fiscal Marcelo Retes, quien inició una causa por robo a mano armada y lesiones.
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