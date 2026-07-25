Caro Trippar reveló que tiene cáncer de mama: "No lo detecté a tiempo"

Además, remarcó que una de las razones que la llevó a compartir su experiencia fue poder acompañar a otras mujeres que puedan encontrarse en una situación similar. En ese sentido, dejó un mensaje de concientización para sus seguidores: “Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver”.

Con una exposición cargada de sensibilidad, Caro Trippar relató que, cuando recibió el diagnóstico, buscó historias de otras mujeres jóvenes que hubieran pasado por una situación parecida y encontró pocos relatos con los que pudiera sentirse identificada.