Caro Trippar reveló que tiene cáncer de mama: "No lo detecté a tiempo"
La influencer abrió su corazón y comunicó la noticia con un desgarrador relato. Explicó que al principio creyó que los síntomas estaban relacionados con la lactancia.
Caro Trippar generó impacto entre sus seguidores al comunicar que fue diagnosticada con cáncer de mama. La influencer decidió compartir su historia mediante un video en el que narró los meses que transitó desde que recibió la noticia y explicó los motivos por los que eligió hacer público su estado de salud.
Según contó, los primeros signos que notó en su cuerpo los vinculó con una mastitis producto del período de lactancia de su hijo Milo. Esa primera interpretación hizo que no sospechara de inmediato la presencia de la enfermedad y fue uno de los aspectos que más la afectaron al repasar todo el camino recorrido.
“Tengo cáncer. No puedo creer que estoy diciendo esto”, manifestó entre lágrimas al iniciar su relato. Con una marcada carga emotiva, la creadora de contenido detalló el proceso interno que atravesó desde que conoció el diagnóstico hasta que tomó la decisión de hablar frente a su comunidad.
“Confundí una mastitis y no lo detecté a tiempo porque estaba dando la teta”, explicó al recordar cómo interpretó las primeras señales. La influencer señaló que en ese momento no imaginaba que esos cambios podían estar relacionados con un cuadro de mayor gravedad.
Durante su testimonio, Trippar también contó que comenzará un tratamiento de quimioterapia y que continúa atravesando una etapa de estudios y definiciones médicas para conocer cuáles serán los próximos pasos.
Además, remarcó que una de las razones que la llevó a compartir su experiencia fue poder acompañar a otras mujeres que puedan encontrarse en una situación similar. En ese sentido, dejó un mensaje de concientización para sus seguidores: “Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver”.
Con una exposición cargada de sensibilidad, Caro Trippar relató que, cuando recibió el diagnóstico, buscó historias de otras mujeres jóvenes que hubieran pasado por una situación parecida y encontró pocos relatos con los que pudiera sentirse identificada.
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