La historia de la influencer de La Matanza acusada de vender tusi: lujos, TikTok y tobillera electrónica
Macarena Distefano mostraba una vida de alto nivel en redes sociales. Fue procesada con prisión preventiva domiciliaria.
Macarena Distefano comenzó a llamar la atención mucho antes de que su nombre apareciera en una causa judicial. En TikTok e Instagram, la joven de La Matanza mostraba una vida ligada al lujo: viajes al exterior, ropa de marca, una casa nueva con vestidor, vehículos de alta gama, tatuajes, cirugías estéticas y costosos regalos para su familia.
De un día para otro, la influencer dejó de publicar en sus redes sociales y comenzaron las especulaciones entre sus seguidores. La explicación era muy distinta a cualquier rumor: había sido detenida en el marco de una investigación por presunto narcotráfico que llevaba adelante la Justicia Federal.
Tras una ardua investigación, el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, resolvió procesarla con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos.
Según la pesquisa, Macarena Distefano integraría una organización dedicada a la comercialización de tusi en boliches del conurbano bonaerense.
La investigación incluyó tareas de inteligencia, seguimiento y vigilancia durante varias semanas. De acuerdo con la resolución judicial, efectivos de Gendarmería Nacional observaron movimientos compatibles con maniobras de venta de drogas en su vivienda de Ituzaingó. Según el expediente, distintas personas llegaban al domicilio de Distefano en vehículos, mantenían breves encuentros con la joven, ella les entregaba algún objeto, recibía algo a cambio y luego se retiraban, modalidad que la Justicia identificó como propia del narcotráfico. “Se realizaban los típicos pasamanos”, sostuvo el juez, según publicó Infobae.
Uno de los episodios que más complicó la situación de Distefano ocurrió cuando fue vista arrojando la basura en el tacho de un vecino. Al revisar ese contenido, los efectivos encontraron pequeñas bolsas con dosis de un polvo rosado, que luego fue identificado como tusi.
Los seguimientos también permitieron ubicarla a bordo de una camioneta Mercedes Benz ingresando al country San Patricio de Moreno. Allí vivía el principal sospechoso de la causa, señalado como el presunto productor de tusi a gran escala. Los registros de ingreso al country confirmaron el hecho.
El allanamiento a la casa de la influencer: drogas y un arma
El allanamiento en la casa de Distefano se realizó en la noche del 21 de abril. Según consta en la causa, los efectivos de Gendarmería golpearon la puerta varias veces y escucharon la voz de una mujer que se negaba a abrirles. Finalmente, ingresaron por la fuerza y encontraron a la influencer en una habitación del primer piso sosteniendo una pistola Glock calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara. Luego se supo que el arma estaba registrada legalmente a su nombre.
Durante el procedimiento también secuestraron tres envoltorios con un total de siete gramos de tusi, además de teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone que la acusada se negó a desbloquear para los peritos. Esa negativa fue tenida en cuenta por el juez al momento de resolver su procesamiento.
Actualmente, Distefano cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, beneficio que obtuvo para asistir al cuidado de un familiar adolescente. Mientras tanto, volvió a publicar videos en sus redes sociales, aunque evitó hacer referencia a la causa judicial.
La investigación continúa abierta y también alcanza a otros presuntos integrantes de la organización, incluido quien para la Justicia sería el principal responsable de la producción y distribución de tusi. Su situación procesal aún debe ser revisada por la Cámara Federal de San Martín tras apelar el rechazo a su pedido de exención de prisión.
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