La historia de la influencer de La Matanza acusada de vender tusi: lujos, TikTok y tobillera electrónica

Uno de los episodios que más complicó la situación de Distefano ocurrió cuando fue vista arrojando la basura en el tacho de un vecino. Al revisar ese contenido, los efectivos encontraron pequeñas bolsas con dosis de un polvo rosado, que luego fue identificado como tusi.

Los seguimientos también permitieron ubicarla a bordo de una camioneta Mercedes Benz ingresando al country San Patricio de Moreno. Allí vivía el principal sospechoso de la causa, señalado como el presunto productor de tusi a gran escala. Los registros de ingreso al country confirmaron el hecho.

El allanamiento a la casa de la influencer: drogas y un arma

El video de Macarena Distefano tras regresar a su casa

El allanamiento en la casa de Distefano se realizó en la noche del 21 de abril. Según consta en la causa, los efectivos de Gendarmería golpearon la puerta varias veces y escucharon la voz de una mujer que se negaba a abrirles. Finalmente, ingresaron por la fuerza y encontraron a la influencer en una habitación del primer piso sosteniendo una pistola Glock calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara. Luego se supo que el arma estaba registrada legalmente a su nombre.

Durante el procedimiento también secuestraron tres envoltorios con un total de siete gramos de tusi, además de teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone que la acusada se negó a desbloquear para los peritos. Esa negativa fue tenida en cuenta por el juez al momento de resolver su procesamiento.

Actualmente, Distefano cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, beneficio que obtuvo para asistir al cuidado de un familiar adolescente. Mientras tanto, volvió a publicar videos en sus redes sociales, aunque evitó hacer referencia a la causa judicial.

La investigación continúa abierta y también alcanza a otros presuntos integrantes de la organización, incluido quien para la Justicia sería el principal responsable de la producción y distribución de tusi. Su situación procesal aún debe ser revisada por la Cámara Federal de San Martín tras apelar el rechazo a su pedido de exención de prisión.