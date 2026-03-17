Detuvieron en Mendoza a una pasajera que transportaba cocaína dentro de su cuerpo

Posteriormente, personal especializado efectuó la prueba de campo Narcotest, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 56,85 gramos.

Intervino en el hecho, la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, la cual dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, el secuestro de la sustancia estupefaciente y de un teléfono celular, quedando la ciudadana involucrada supeditada a la causa.

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Allanamientos en Misiones: Prefectura desarticuló depósitos de mercadería ilegal y detuvo a cuatro personas



Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron cinco allanamientos en la localidad de Colonia Wanda, provincia de Misiones, en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron más de 154 millones de pesos en mercadería de origen extranjero, vehículos, armas, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

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La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia criminal que permitieron detectar el ingreso y acopio de distintos tipos de mercaderías en viviendas ubicadas en barrios de la mencionada localidad. Según se estableció en la pesquisa, los elementos eran almacenados en distintos domicilios para su posterior comercialización sin acreditar su legal ingreso al país.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Alejandro Cardozo, quien ordenó cinco allanamientos en domicilios particulares y un local comercial ubicados en los barrios San Antonio, San Miguel y Cárdenas.

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Durante los allanamientos, se secuestraron más de 31.000 atados de cigarrillos de industria extranjera, mercadería de origen ilegal, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo en diversas divisas, entre otros elementos.

Como resultado, dos personas quedaron detenidas y otras dos fueron aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, se incautaron tres armas con municiones, seis vehículos y tres motocicletas.

El valor total estimado de los bienes incautados asciende a más de 154 millones de pesos.