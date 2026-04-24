Mendoza: internaron a un bebé tras ser violentado y detuvieron a su padrastro

Con el avance de la investigación, que incluye el testimonio de los médicos del Hospital Notti que atienden al pequeño, la Fiscalía de Homicidios ordenó la detención de Cristian Gonzalo Fragapane, quien fue imputado por tentativa de homicidio agravado por alevosía.

Según detallo el diario UNO de Mendoza, las autoridades indicaron que el intento de homicidio ocurrió el 10 de abril en el barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo. Fragapane estaba cuidando al nene y a su hermano mellizo y, durante ese periodo, agarró a la víctima por el tórax y lo sacudió de manera violenta, lo que le provocó las lesiones cerebrales.

El diagnóstico motivó la intervención inmediata de las autoridades para asegurar el resguardo y protección de los derechos del menor. El padre quedó a cargo del hermano mellizo del niño afectado, quien fue sometido a estudios médicos que descartaron lesiones.

Por otro lado, la victima permanece en terapia intensiva, con pronóstico delicado. Las autoridades afirman que el proceso penal seguirá su curso mientras se monitorea la evolución clínica del menor y se reúnen más pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Los padres del niño están separados y la custodia habitual recaía sobre la madre, quien convivía con el imputado. En la causa intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), encargados del monitoreo y resguardo de la integridad de los menores involucrados.

Además, el padre biológico del niño había realizado denuncias previas contra la madre y su pareja por presuntos episodios de maltrato. A pesar de estos antecedentes y de los señalamientos formales, no se implementaron medidas de protección efectivas para resguardar la integridad del menor. La falta de respuesta oportuna por parte de los organismos permitió la continuidad de una situación de violencia que derivó en el estado crítico del niño.

La causa cuenta con el respaldo de informes médicos, testimonios de familiares y dictámenes de los equipos de intervención, elementos que sostienen la hipótesis de violencia familiar sostenida. El caso ha generado preocupación en el ámbito sanitario y judicial de Mendoza, donde se busca garantizar la restitución de derechos y el acceso a la justicia de las víctimas más vulnerables.