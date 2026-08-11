Detuvieron a tres policías y cuatro falsos operarios cuando intentaban robar cables de fibra óptica

Al surgir dudas sobre la verdadera identidad de los cuatro hombres que se encontraban manipulando los cables, se presentó en el lugar un hombre de 63 años, jefe de Operaciones de Seguridad de la empresa de telefonía, quien confirmó que los no pertenecían al personal de la compañía e incluso reconoció a dos de ellos como exempleados que habían sido despedidos meses atrás.

A partir de los elementos reunidos en el lugar, el fiscal Mariano Leguiza Capristo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, dispuso la aprehensión tanto de los policías como de los falsos operarios.

La causa fue caratulada como “robo en poblado y en banda”. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Cuarta de Remedios de Escalada de la Policía Bonaerense.