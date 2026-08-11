Detuvieron a tres policías y cuatro falsos operarios cuando intentaban robar cables de fibra óptica
Los falsos operarios vestían ropa de trabajo y hasta utilizaron una escalera. Los efectivos estaban de civil y aseguraron que trabajaban como custodia.
Siete sospechosos, entre ellos tres efectivos de la Policía Bonaerense, fueron detenidos en la localidad bonaerense de Lanús acusados de intentar robar cables de fibra óptica. Los implicados simulaban ser falsos operarios, vestían ropa de trabajo y hasta utilizaron una escalera.
El hecho ocurrió a principios de junio en la esquina de Lituania y Gobernador Ugarte, en la localidad de Remedios de Escalada, donde los sospechosos fueron descubiertos mientras manipulaban el tendido de una empresa de telecomunicaciones.
El procedimiento comenzó cuando agentes del Comando Patrullas de Lanús observaron una camioneta Mercedes Benz Sprinter blanca detenida en el lugar. Junto al vehículo había cuatro hombres vestidos con ropa de trabajo, uno de los cuales se encontraba sobre una escalera y, según los investigadores, estaba cortando un cableado de fibra óptica.
Los efectivos se acercaron al lugar con el objetivo de identificar a los presuntos trabajadores, pero fue entonces cuando aparecieron otros tres hombres vestidos de civil. Se trataba de un oficial y dos sargentos que pertenecían al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lanús y que, al momento del hecho, se encontraban de franco de servicio.
El argumento de los policías implicados en el intento de robo
Los tres policías aseguraron que estaban realizando tareas de custodia para personal de la empresa, pero no contaban con autorización de Policía Adicional (POLAD) para prestar ese servicio.
Al surgir dudas sobre la verdadera identidad de los cuatro hombres que se encontraban manipulando los cables, se presentó en el lugar un hombre de 63 años, jefe de Operaciones de Seguridad de la empresa de telefonía, quien confirmó que los no pertenecían al personal de la compañía e incluso reconoció a dos de ellos como exempleados que habían sido despedidos meses atrás.
A partir de los elementos reunidos en el lugar, el fiscal Mariano Leguiza Capristo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, dispuso la aprehensión tanto de los policías como de los falsos operarios.
La causa fue caratulada como “robo en poblado y en banda”. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Cuarta de Remedios de Escalada de la Policía Bonaerense.
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