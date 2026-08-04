Detuvieron a un ex gendarme acusado de asesinar a un comerciante chino
El hombre fue identificado por cámaras de seguridad. También arrestaron a dos mujeres y secuestraron tres pistolas.
Un exintegrante del Grupo Especial Alacrán de Gendarmería Nacional fue detenido este lunes, acusado de haber actuado como sicario en el asesinato de Chen Jian, un comerciante chino de 36 años en Carapachay, partido de Vicente López.
La detención se produjo tras una serie de allanamientos realizados en Merlo, adonde la policía llegó tras el rastreo del trayecto que hizo el vehículo utilizado por el exintegrante de la fuerza de seguridad, identificado como Luis Ayala, cuando el viernes 31 de julio apuntó y mató al supermercadista.
El asesinato de Chen Jian ocurrió el viernes 31 de julio pasadas las 20.30 frente a su local comercial, situado en Cajaraville al 3400, cuando salió y se subió a su camioneta allí estacionada. En ese momento, según se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad, recibió un disparo desde un vehículo que pasaba por el lugar y que luego se dio a la fuga. Herida, la víctima caminó unos metros, se desplomó y al instante murió.
El principal sospechoso fue identificado como Luis Ayala, de 58 años, quien se había retirado de Gendarmería en julio de 2025. De acuerdo con la investigación policial, habría realizado tareas de inteligencia sobre la víctima antes de ejecutar el ataque.
La causa está a cargo del fiscal de Vicente López Oeste, Gastón Larramendi, quien avaló los allanamientos y las detenciones.
A partir del análisis de las cámaras de un supermercado, de registros privados y del sistema de vigilancia municipal, los investigadores detectaron la participación de un Peugeot 208.
Según el parte policial, en el vehículo circulaban un hombre y una mujer que, durante las horas previas al asesinato, habrían vigilado al comerciante para establecer sus movimientos.
Más allá de los videos, el dato fundamental para orientar la búsqueda fue que las dos personas involucradas – en un intento por hacer "tareas de inteligencia" antes de ejecutar el delito- hicieron una compra en el lugar y pagaron a través de una billetera virtual. En esa transacción quedó registrada la información que sirvió para luego dar con su paradero.
En tanto, a través del seguimiento fílmico, se determinó que el auto en el que viajaba el sospechoso se dirigió hacia el distrito de la zona Oeste del conurbano bonaerense, donde finalmente llevaron adelante los operativos que permitieron dar con los involucrados en el crimen.
En una de las propiedades allanadas, donde vivía la pareja, secuestraron tres armas de fuego, municiones, un teléfono celular, un chaleco antibalas con las siglas de la Gendarmería Nacional y las prendas de vestir usadas el día del asesinato.
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