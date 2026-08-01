Intentaban transportar marihuana en un osito de peluche y cayeron presos
Gendarmería detectó un envío de marihuana escondido en un peluche durante un control en la Ruta Nacional N° 9.
Una inusual operación de narcotráfico fue desmantelada por Gendarmería Nacional: se trataba de un envío de marihuana oculto dentro de un oso de peluche que se trasladaba como encomienda desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se llevó a cabo en la noche del jueves en el kilómetro 94 de la Ruta Nacional N° 9. Allí, miembros de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 "Zárate Brazo Largo", con el apoyo del Escuadrón Vial "San Nicolás", realizaban controles sobre un transporte de paquetería con destino a la localidad bonaerense de Pablo Nogués.
Un perro detector de narcóticos de la Fuerza marcó una de las encomiendas, señalando la posible presencia de estupefacientes.
Al abrir la caja, los gendarmes hallaron varios juguetes. No obstante, al examinar el oso de peluche, notaron irregularidades en su estructura, lo que llevó a los agentes a abrirlo y encontraron un paquete cilíndrico envuelto en nylon que emitía un fuerte olor característico de cannabis.
Las pruebas de campo realizadas con el Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 63 gramos.
Con la intervención del Juzgado Federal de Campana, Gendarmería Nacional procedió al secuestro de la droga y elaboró las actuaciones pertinentes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La investigación continúa para identificar a los responsables del envío.
Secuestraron cocaína, marihuana y celulares en un allanamiento por droga en Monte Hermoso
Un operativo llevado a cabo en un domicilio en Monte Hermoso terminó con el secuestro de unas 120 dosis de cocaína y otras 180 de marihuana, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.
El allanamiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
El procedimiento se realizó en Faro Recalada al 1.365, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.
Según se informó, además de la droga, se incautaron una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias. La pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes.
Asimismo, se indicó que una persona vinculada a este hecho permanece prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes.
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