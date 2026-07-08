El emotivo video del papá de Agostina Vega, el día en que la adolescente cumpliría 15 años

El padre de Agostina Vega, en el velorio de la menor

En otro tramo, sostuvo que desde el primer momento se puso a disposición de la Justiucia pese a no tener vinculación con las personas imputadas. “Entendí que mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad”, indicó.

“Desde el 24 de mayo toda la fuerza que me queda está puesta en un único objetivo: que se haga justicia por Agostina", agregó.

El padre de la joven manifestó su respaldo a quienes llevan adelante la investigación y destacó el trabajo de la fiscal Fernanda Alaniz y del abogado Gino Torreani, a quienes agradeció por "proteger la investigación cuando el silencio era indispensable".

"Ninguna víctima puede ser definida por versiones, prejuicios o descalificaciones. Toda víctima merece respeto. Y Agostina también", enfatizó.

La carta publicada por Gabriel, el padre de Agostina Vega

La referencia a la mamá de Agostina Vega y a Claudio Barrelier

En la carta también rechazó las versiones que buscaron responsabilizar a la víctima. "Existe una realidad objetiva que forma parte de la investigación y que no puede ser ignorada", escribió. En ese sentido, recordó que “Agostina estaba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y la persona actualmente imputada por su femicidio pertenecía a ese entorno”, en relación con Claudio Barrelier.

Gabriel Vega también cuestionó el tratamiento público que recibió la causa “con acusaciones y difamaciones” dirigidas hacia él. “Sinceramente, me cuesta comprenderlo. Por momentos pareciera que el eje deja de ser la búsqueda de la verdad para convertirse en una disputa mediática”, expresó.

En ese sentido, expuso una frase desgarradora: "Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija".

Asimismo, explicó que, por recomendación de sus abogados, evitó realizar declaraciones públicas para no entorpecer la investigación. "Si existe información relevante para esclarecer lo ocurrido, el mejor lugar para aportarla es el expediente judicial. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el fiscal de la causa", sostuvo.

Sobre el cierre de la carta, renovó su pedido de justicia y pidió que el proceso avance sin interferencias. "Confío en las instituciones y confío en que la verdad terminará imponiéndose cuando todos los hechos sean analizados con seriedad, objetividad y respeto por las garantías de cada persona", indicó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido durante las últimas semanas y concluyó con un mensaje dirigido a quienes respaldaron a la familia: "Quiero agradecer a todos los que me hacen llegar su apoyo, a los medios que colaboraron para aportar evidencia y a mi esposa Dolores, que me acompaña en la batalla más dura de mi vida". La carta fue acompañada por una fotografía de Agostina y la consigna: "Justicia por Agostina. Justicia es que caigan todos".