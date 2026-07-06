Femicidio de una docente en Mendoza: investigan si fue un crimen planificado
Se conocieron resultados preliminares de la autopsia. El asesino se entregó este fin de semana tras intentar escaparse a Chile.
La investigación por el brutal femicidio de Paula Espinoza, una docente de 26 años asesinada en Mendoza, sumó en las últimas horas pruebas que fortalecen la hipótesis de que el hecho habría sido premeditado. Su pareja, Samuel Andrés Capellán, se entregó y confesó ser el autor del crimen.
La detención Capellán, de 31 años y oriundo de República Dominicana, se llevó a cabo el sábado, luego de que el principal sospechoso del femicidio permaneciera prófugo durante varias horas e incluso intentara fugarse hacia Chile. En medio de su huida, se arrepintió y se presentó en la Comisaría 53 de la localidad de Potrerillos, donde confesó el hecho por el que era buscado y dijo estar “arrepentido”.
Femicidio de una docente en Mendoza: qué reveló la autopsia
El femicidio ocurrió dentro de una vivienda situada en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, del departamento de Las Heras, donde la víctima vivía con Capellán y el hijo que ambos tenían en común. La mujer, de 26 años, fue encontrada asesinada con varias puñaladas en el rostro, el pecho, el abdomen y los muslos.
A partir de los resultados de las pericias y los elementos hallados en la escena, los investigadores sostienen la hipótesis de que el ataque habría sido planificado y que el acusado utilizó dos vehículos para concretarlo y luego escapar, de acuerdo con información publicada por el diario El Sol.
Según el informe preliminar de la autopsia, Paula recibió 15 heridas de arma blanca: diez cortes en el rostro y cinco puñaladas en el cuello, que le provocaron un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre. Además, en la escena del crimen fue secuestrado un cuchillo tipo serrucho que, de acuerdo con esa versión, habría sido utilizado en el ataque.
La investigación apunta a un crimen planificado
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, ese viernes la víctima trasladó al sospechoso hasta su lugar de trabajo en el Ford Fiesta Kinetic azul que compartían. Sin embargo, horas después, el hombre consiguió que un compañero le prestara un Volkswagen Polo rojo y regresó a la vivienda.
Este segundo auto quedó estacionado a pocos metros del domicilio, desde donde el hombre caminó hacia la casa, saludó a los parientes de Paula con total normalidad e ingresó al departamento donde ambos convivían. Poco después, y tras cometer el crimen, el acusado abandonó el lugar sin levantar sospechas y escapó a bordo del Ford Fiesta. Fue minutos más tarde cuando una hermana de la víctima subió hasta el inmueble y la encontró con heridas de extrema gravedad.
Medios locales también detallaron que la relación entre la víctima y el asesino atravesaba una profunda crisis, y que la joven ya no quería continuar con la convivencia.
La fiscalía imputó a Samuel Andrés Capellán por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua. En los próximos días continuarán las pericias sobre los dispositivos electrónicos, se incorporarán nuevos informes forenses y se tomarán más declaraciones testimoniales.
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