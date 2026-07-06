Femicidio de una docente en Mendoza: investigan si fue un crimen planificado

La investigación apunta a un crimen planificado

El Ford Fiesta Kinetic azul en el que escapó el femicida

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, ese viernes la víctima trasladó al sospechoso hasta su lugar de trabajo en el Ford Fiesta Kinetic azul que compartían. Sin embargo, horas después, el hombre consiguió que un compañero le prestara un Volkswagen Polo rojo y regresó a la vivienda.

Este segundo auto quedó estacionado a pocos metros del domicilio, desde donde el hombre caminó hacia la casa, saludó a los parientes de Paula con total normalidad e ingresó al departamento donde ambos convivían. Poco después, y tras cometer el crimen, el acusado abandonó el lugar sin levantar sospechas y escapó a bordo del Ford Fiesta. Fue minutos más tarde cuando una hermana de la víctima subió hasta el inmueble y la encontró con heridas de extrema gravedad.

Medios locales también detallaron que la relación entre la víctima y el asesino atravesaba una profunda crisis, y que la joven ya no quería continuar con la convivencia.

La fiscalía imputó a Samuel Andrés Capellán por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua. En los próximos días continuarán las pericias sobre los dispositivos electrónicos, se incorporarán nuevos informes forenses y se tomarán más declaraciones testimoniales.