Se entregó y confesó el femicida de Mendoza que intentaba fugarse a Chile: dijo estar arrepentido

Según fuentes relacionadas con el caso de femicidio, el sujeto identificado como Samuel Andrés Capellán, de 31 años y oriundo de República Dominicana, se dirigía a territorio trasandino cuando se arrepintió, arribó en su vehículo, un Ford Fiesta azul, durante la madrugada a la Comisaría 53 de la localidad de Potrerillos (departamento Luján de Cuyo) y allí confesó el crimen por el que era buscado y del que dijo estar “arrepentido”.