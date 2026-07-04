Se entregó y confesó el femicida de Mendoza que intentaba fugarse a Chile: dijo estar arrepentido
El sujeto identificado como Samuel Andrés Capellán, oriundo de República Dominicana, huía de Mendoza a Chile cuando se arrepintió y acabó entregándose.
El hombre que era buscado como principal sospechoso de matar a puñaladas a su pareja en el departamento de Las Heras, en Mendoza, se entregó este sábado luego de permanecer prófugo durante varias horas e intentar cruzar al vecino país de Chile.
Según fuentes relacionadas con el caso de femicidio, el sujeto identificado como Samuel Andrés Capellán, de 31 años y oriundo de República Dominicana, se dirigía a territorio trasandino cuando se arrepintió, arribó en su vehículo, un Ford Fiesta azul, durante la madrugada a la Comisaría 53 de la localidad de Potrerillos (departamento Luján de Cuyo) y allí confesó el crimen por el que era buscado y del que dijo estar “arrepentido”.
La víctima era su pareja y madre de un hijo en común, Paula Milagros Espinosa, de 26 años, asesinada a puñaladas en el rostro, el pecho, el abdomen y los muslos, dentro la vivienda que la víctima compartía con su victimario, ubicada en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao (Las Heras).
Según la primera reconstrucción del hecho, en la tarde del viernes último Capellán ingresó a la habitación donde la joven descansaba y la atacó violentamente con un cuchillo, abandonando la vivienda cerca de las 18 para huir con destino entonces desconocido.
Poco después, alrededor de las 19, la madre de Espinosa llegó al domicilio y encontró a su hija gravemente herida, llamando al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) cuyo personal acudió al lugar e intentó reanimarla, pero infructuosamente ya que la joven maestra había muerto. Desde ese momento, el dominicano comenzó a ser buscado como principal sospechoso del femicidio.
Tras la confesión y aprehensión de Capellán, el fiscal de Homicidios Oscar Malla confirmó su detención y ordenó el secuestro del vehículo en el que se trasladaba, además de la preservación de sus manos y de la ropa que llevaba puesta para realizar las pericias correspondientes.
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