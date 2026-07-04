Caso Agostina Vega: por su seguridad, trasladaron a Barrelier y Fassetta al penal de Cruz del Eje
Para evitar represalias entre reclusos, los dos acusados por el femicidio de Agostina Vega fueron trasladados al penal de Cruz del Eje.
Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta, dos de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fueron trasladados al penal de Cruz del Eje.
El presunto autor del crimen y el acusado por encubrimiento agravado, quienes se encontraban alojados en Bouwer, fueron llevados a esa cárcel por "razones de seguridad" y reconocieron: "Acá se los iban a comer crudos".
Barrelier, sindicado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), y Fasseta se encuentran completamente aislados del resto de los presos, no tienen comunicación entre sí y son monitoreados de manera constante.
A más de un mes del crimen, el padre de la adolescente pidió que la investigación se enfoque en esclarecer el caso. Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega, la adolescente asesinada en la ciudad de Córdoba, redactó una carta abierta en la que manifestó que la causa "no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija".
El fiscal Raúl Garzón había dictado la prisión preventiva para ambos implicados y a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro, que habría sido utilizado por Barrelier para descartar el cuerpo, y ex administradora del bar Wachitas, el local en el que presuntamente se ejercía la prostitución.
Además, Marianela Palmero, la cuarta detenida del caso por encubrimiento doblemente calificado, se abstuvo de declarar y negó los hechos que se le imputan.
Allegados a la investigación también confirmaron que este viernes hubo allanamientos en Wachitas, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresaron en búsqueda de nuevas pruebas.
El traslado se produjo en las últimas horas y, según las mismas fuentes, la decisión fue tomada para resguardar la integridad física de ambos acusados dentro del sistema penitenciario. En ese sentido, desde la investigación remarcaron que la medida fue adoptada ante el evidente riesgo que corrían en la unidad de Bouwer, donde la hostilidad del resto de la población carcelaria los ponía en una situación de extrema vulnerabilidad.
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