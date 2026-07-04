Caso Agostina Vega: por su seguridad, trasladaron a Barrelier y Fassetta al penal de Cruz del Eje

Además, Marianela Palmero, la cuarta detenida del caso por encubrimiento doblemente calificado, se abstuvo de declarar y negó los hechos que se le imputan.

Allegados a la investigación también confirmaron que este viernes hubo allanamientos en Wachitas, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresaron en búsqueda de nuevas pruebas.

El traslado se produjo en las últimas horas y, según las mismas fuentes, la decisión fue tomada para resguardar la integridad física de ambos acusados dentro del sistema penitenciario. En ese sentido, desde la investigación remarcaron que la medida fue adoptada ante el evidente riesgo que corrían en la unidad de Bouwer, donde la hostilidad del resto de la población carcelaria los ponía en una situación de extrema vulnerabilidad.