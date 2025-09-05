Detuvieron a un influencer con un kilo de cocaína: quién es y cuál fue la reacción de sus seguidores

Lea Colella trader detenido

Colella debía declarar el jueves en Tribunales ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma, pero se negó, por lo que fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde seguirá detenido.

Quién es Lea Colella, el trader detenido en Mar del Plata

Lea Colella trader detenido (3)

Leandro Colella tiene 26 años y se hacía llamar “El Musulmán”. En redes sociales se presentaba en redes sociales como un “especialista en Algoritmo” y animaba a sus 907 mil seguidores a que participaran de sus cursos: “Aprende a automatizar tus redes sociales y generar ingresos”, sostenía. Ahora, está detenido por narcotráfico.

Colella ostentaba un estilo de vida de lujo, con viajes a Dubái, Canadá, Miami e Ibiza, y supuestas presencias en reconocidos hoteles como el Hilton de Buenos Aires o el Sheraton de Mar del Plata. También compartía imágenes de jets privados y autos deportivos.

Lea Colella trader detenido (2)

Además, el joven tenía un canal de YouTube, con más de 150 mil seguidores, donde presentaba contenido de “coaching” y “trading” mediante videos en formato shorts. En Twitter, cuya cuenta no usa desde abril de 2024, se definía como “inversor en Cryptos y Forex”, apoyaba al presidente Javier Milei, pero también defendía a Palestina.

Tras conocerse la noticia de su detención, sus seguidores no tardaron en expresarse en sus redes con mensajes irónicos y reflexivos respecto a la moda del trading, es decir, la compra y venta de instrumentos financieros en los mercados. El acceso a la “plata fácil”, fue uno de los puntos más lapidados por los seguidores.

“Bueno, al final la merca financiaba todo ese estilo de vida, otra mentira detrás de estos ‘traders’”, analizó un usuario mientras que otro advirtió: “A ver si la entienden chicos. No existe el éxito monetario rápido si no es ejerciendo una actividad ilícita. Después a pagar las consecuencias de sus actos en un penal”.

“Un gran ejemplo de que la plata no se gana fácil”, sostuvo otro.