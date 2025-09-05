Terremoto en Salta: INPRES informó un sismo de 4,1 de magnitud

En redes sociales circularon videos del temblor en la zona de Campana, en el departamento de Famatina, donde se registraron derrumbes en los cerros que levantaron polvo visible desde varios metros de distancia. “Uno no sabía, cuando se paraba en el patio, si el movimiento era del mismo temblor o el ruido del derrumbe del cerro, del cordón montañoso. Se sintió más en la zona norte, más cerca de la montaña”, agregó Oliva.

Según detalló la jefa comunal, también hubo derrumbes en casas de adobe que no estaban habitadas y en iglesias antiguas con más de un siglo de historia, que sufrieron grietas.

En aquella oportunidad el temblor ocurrió cerca del mediodía y fue el tercero registrado en la jornada: a las 11.47 hubo un movimiento de magnitud 2,7 y profundidad de 117 km; siete minutos más tarde se produjo otro de 2,8 a 129 km de profundidad. El más fuerte se registró a las 13.04, con una magnitud de 5,5 y una profundidad de 7 km, inicialmente informado como 5,9.

El INPRES indicó que el epicentro se ubicó a 108 km al noroeste de La Rioja, 167 km al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y 37 km al norte de Famatina.

Si bien no hubo heridos, algunos vecinos acudieron a hospitales por el susto. Oliva recordó que el último sismo de magnitud comparable en la memoria de la población había sido el terremoto de San Juan de 1976. En La Rioja, el antecedente más fuerte se remonta a abril de 2002, cuando un movimiento de magnitud 6,0 con epicentro en la Sierra de Mazán causó daños en viviendas de adobe.