Boleto Educativo 2026: cómo anotarse para viajar gratis en colectivo y trolebús
Abrió la inscripción para estudiantes y docentes de Santa Fe. El paso a paso para gestionar el Boleto Educativo y cuándo entra en vigencia el beneficio.
El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la apertura de las inscripciones para acceder al Boleto Educativo gratuito. Desde este lunes 26 de enero, tanto los estudiantes como los docentes deberán realizar el trámite online obligatorio para validar el beneficio, que comenzará a regir formalmente a partir del próximo mes.
El programa tiene como objetivo garantizar la asistencia a clases eliminando la barrera económica del transporte. El sistema cubre dos pasajes diarios sin costo, de lunes a viernes, para alumnos regulares de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y universitario), así como para el personal docente y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados de la provincia.
Cómo realizar el trámite online de Boleto Educativo 2026
La gestión es 100% digital y se canaliza a través del portal oficial de la provincia utilizando el sistema "ID Ciudadana". Es importante destacar que el empadronamiento es obligatorio tanto para los nuevos aspirantes como para quienes ya utilizaron el servicio en años anteriores y necesitan renovarlo para el ciclo 2026.
Una vez dentro de la plataforma, el usuario deberá completar sus datos personales y adjuntar el certificado de alumno regular o de trabajo, según corresponda. Tras la aprobación de la solicitud, el último paso consiste en activar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación móvil en teléfonos con tecnología NFC.
Para aquellos que requieran asistencia presencial, en la ciudad de Rosario se habilitó un punto de atención en la Terminal de Colectivos "Mariano Moreno", que funcionará de lunes a viernes de 8 a 18 horas. El beneficio estará vigente desde el 2 de febrero hasta el 23 de diciembre.
