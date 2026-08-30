El abogado de Callejero Fino habló sobre su situación judicial: cómo sigue la causa
El cantante fue detenido en Tigre junto a otro hombre y quedó imputado por portación ilegal de un arma de guerra.
Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, permanece detenido luego de ser interceptado en Tigre mientras circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante la requisa del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.
El cantante quedó imputado junto al otro ocupante de la camioneta por portación ilegal de un arma de guerra. Según informó TN, el abogado del músico confirmó que pasará la noche incomunicado en la comisaría cuarta de Benavídez, mientras su familia se acercó al lugar para llevarle alimentos.
De acuerdo con lo señalado por el letrado a ese medio, se espera que Callejero Fino declare este lunes ante la Justicia. Su defensa también brindó una explicación sobre uno de los elementos que motivaron el procedimiento: la camioneta circulaba sin la patente colocada.
Por qué Callejero Fino circulaba sin patente
Según explicó el abogado del artista al medio antes mencionado, la Volkswagen Amarok no tenía la patente porque Callejero Fino se encontraba grabando un videoclip y buscaba evitar que el número identificatorio del vehículo apareciera en las imágenes.
El faltante de la patente fue advertido por efectivos de la Policía Bonaerense, quienes detuvieron el vehículo para identificar a sus ocupantes. Durante la inspección posterior encontraron el arma que derivó en la detención de ambos hombres.
La situación judicial del cantante podría ser compleja. Según la información difundida, el delito que se le imputa contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que se trata de un delito que no sería excarcelable y, en caso de una eventual condena, implicaría cumplimiento efectivo.
Mientras permanece alojado en la comisaría, la defensa espera avanzar con su estrategia judicial y aguarda la declaración prevista para este lunes. Por el momento, Callejero Fino continúa detenido a disposición de la Justicia de Benavídez.
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