El abogado de Callejero Fino habló sobre su situación judicial: cómo sigue la causa

La situación judicial del cantante podría ser compleja. Según la información difundida, el delito que se le imputa contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que se trata de un delito que no sería excarcelable y, en caso de una eventual condena, implicaría cumplimiento efectivo.

Mientras permanece alojado en la comisaría, la defensa espera avanzar con su estrategia judicial y aguarda la declaración prevista para este lunes. Por el momento, Callejero Fino continúa detenido a disposición de la Justicia de Benavídez.