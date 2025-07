Detuvieron a un pastor evangélico acusado de abuso sexual: "Tiene iglesias en todas las provincias"

Ponce, quien se negó a declarar este viernes en la fiscalía de Moreno, está imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultratajante, por haber sido cometido por el ministro de un culto reconocido y por tratarse del encargado de la guarda", según trascendió.

pastor abusador

La imputación se formuló tras comprobarse que usaba su posición como líder religioso para lograr captar y aislar a sus víctimas para atacarlas.

Dos años de calvario

La primera denuncia por abuso sexual contra el pastor Daniel Ponce data de hace dos años. A esa le siguieron al menos nueve más, pero la Justicia terrenal se movió de manera misteriosa hasta hace algunos meses, cuando tomó envión la investigación en Moreno.

Una representante de la organización Madres de Víctimas de Trata, que acompaña a las víctimas, describió al pastor evangélico como "una bestia" que "tiene iglesias en todas las provincias y llevaba supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos".

"Los convence diciendo de ir a intercambiar charlas con distintos compañeros, distintos grupos", agregó la integrante de Madres de Víctimas de Trata.

"Camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación, la verdad, un asco de persona. Es importantísimo que esto se haga público porque la gente tiene que saber que no creer en todos los pastores. No digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control", agregó.

Ponce estaba en medio de un oficio religioso cuando irrumpió la Policía para buscarlo. Curiosamente llevaba varios días prófugo, pero nada lo disuadió de ponerse frente a un grupo de su congregación.

Podría haber más víctimas

La difusión de las denuncias contra Daniel Ponce por parte de Madres de Víctimas de Trata tuvo el efecto deseado desde la organización, que era lograr una reacción del público (y de la Justicia).

"Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que si alguien fue víctima de esta bestia que nos llamen, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también. Ojalá no haya ninguno, pero si hay alguien que nos llamen", señalaron desde la organización.