Neuquén: lo filmaron abusando de dos niñas y vecinos quisieron incendiar su casa

añelo 2 Una multitud se concentró frente a una vivienda con la intención de increpar y "quemar" al hombre señalado en las publicaciones.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, ordenó este jueves un allanamiento en una vivienda de la localidad cabecera de Vaca Muerta. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

El objetivo principal del operativo policial fue el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que puedan contener material de interés para el avance de la investigación y peritajes tecnológicos.

Durante la diligencia judicial en la vivienda, la fiscalía ordenó la detención inmediata del sospechoso, identificado provisionalmente por sus iniciales como A.L.

comisaria añelo La comisaría 10 de Añelo. Foto: Rodrigo Ramírez, diario Río Negro. Foto: Rodrigo Ramírez / Diario de Rio Negro

Próximos pasos de la Justicia

Según informaron fuentes judiciales al diario Rio Negro, en las próximas horas se solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente contra el detenido. La fiscalía avanzará con la imputación formal de acuerdo a los plazos estrictos que prevé el Código Procesal Penal de la provincia.

Mientras avanza la investigación, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia ygarantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.

La difusión de los videos causaron la consecuente revictimización y exposición indebida de al menos una de las menores.

Por el momento, se mantiene el resguardo de la identidad de la menor víctima para proteger su integridad y evitar la revictimización en el marco de la investigación por delitos contra la integridad sexual.