Neuquén: lo filmaron abusando de dos niñas y vecinos quisieron incendiar su casa
El sospechoso fue detenido y quedó a disposición del avance de la investigación. Se secuestraron dispositivos electrónicos.
Un impactante caso sacude a la localidad de Añelo, provincia de Neuquén. Un hombre abusó de dos niñas y los vecinos quisieron incendiar su casa. Ante la creciente tensión, personal policial intervino en el lugar para evitar incidentes y posibles hechos de violencia. Varios patrulleros se apostaron no solo en la vivienda del hombre sino en la casa de la familia de las menores.
El hecho ocurrió el miércoles por la noche luego de que las imágenes se viralizaran en distintos grupos de compra-venta de Facebook y WhatsApp de Añelo. La difusión del material encendió las alarmas de la comunidad y provocó que una persona allegada a la víctima se presentara ante las autoridades para realizar la denuncia correspondiente.
La fiscal del caso, Eugenia Titanti, ordenó este jueves un allanamiento en una vivienda de la localidad cabecera de Vaca Muerta. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.
El objetivo principal del operativo policial fue el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que puedan contener material de interés para el avance de la investigación y peritajes tecnológicos.
Durante la diligencia judicial en la vivienda, la fiscalía ordenó la detención inmediata del sospechoso, identificado provisionalmente por sus iniciales como A.L.
Próximos pasos de la Justicia
Según informaron fuentes judiciales al diario Rio Negro, en las próximas horas se solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente contra el detenido. La fiscalía avanzará con la imputación formal de acuerdo a los plazos estrictos que prevé el Código Procesal Penal de la provincia.
Mientras avanza la investigación, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia ygarantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.
La difusión de los videos causaron la consecuente revictimización y exposición indebida de al menos una de las menores.
Por el momento, se mantiene el resguardo de la identidad de la menor víctima para proteger su integridad y evitar la revictimización en el marco de la investigación por delitos contra la integridad sexual.
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