Detuvieron a un periodista prófugo por abuso sexual: cayó en Parque Chacabuco

Gustavo Gabriel Hamilton fue detenido por la Policía de la Ciudad

Tras conocerse el fallo, el abogado defensor del periodista, Santiago Rajmilchuk, presentó un recurso en el que cuestionó el relato de la víctima y pidió la absolución del acusado. Entre los argumentos sostuvo que habían transcurrido más de once años entre la denuncia y el juicio oral, lo que, según planteó, vulneraba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Además, cuestionó la credibilidad de la denunciante y sostuvo que su declaración no era suficiente para respaldar una condena.

La contundente decisión de la Justicia

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, conformada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo Bruzzone y Mauro Divito, rechazó el recurso el 28 de junio de 2024 y confirmó la pena impuesta en primera instancia.

En su resolución, remarcaron que desacreditar la palabra de una mujer víctima mediante estereotipos de género constituye una forma de violencia simbólica. También señalaron que el consumo de estupefacientes o los ataques de pánico sufridos por la víctima, aspectos mencionados por la defensa, “no son circunstancias que impidan a la testigo declarar lo que vivió”. Por el contrario, para la Justicia, “esos indicadores de vulnerabilidad son barreras que la víctima superó para poder exponer los hechos que la damnificaron”.

Fuga del periodista y detención en Parque Chacabuco

Tras quedar firme la condena, el 3 de julio de 2024 el tribunal ordenó la detención del periodista. Días más tarde, la Fiscalía General Nº 1 solicitó la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos para localizarlo.

Durante la investigación, los especialistas realizaron cruces de información con organismos públicos, el Registro Nacional de las Personas, empresas de telefonía y distintas bases de datos personales. También analizaron perfiles en redes sociales que presuntamente pertenecían a Hamilton, donde continuaba mostrando su actividad profesional como periodista parlamentario, además de presentarse como historiador, artista plástico y pensador.

Con toda la información recabada, los investigadores reconstruyeron posibles lugares frecuentados por el condenado y realizaron tareas de vigilancia hasta ubicarlo en Parque Chacabuco.

Finalmente, detectives de la Policía de la Ciudad concretaron la detención sin que se registraran incidentes. El hombre quedó inmediatamente a disposición del Tribunal Oral que había ordenado su captura y deberá cumplir la condena de cuatro años de prisión que permanecía pendiente desde que fue declarado en rebeldía.