Corrientes: detuvieron a un hombre por abuso sexual contra un joven con discapacidad
La agresión ocurrió en el predio de un club y quedó registrada en varios videos. Buscan determinar la responsabilidad de los implicados y de quienes presenciaron el hecho sin intervenir.
La ciudad correntina de Bella Vista quedó conmocionada tras la difusión de videos que muestran el abuso sexual sufrido por un joven con discapacidad en el predio del Club San Vicente.
De acuerdo con la investigación en curso, la agresión tuvo lugar en las primeras horas del domingo. Los registros audiovisuales obtenidos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran a la víctima siendo sometida por un hombre, mientras otras personas presenciaban el episodio.
La víctima debió ser hospitalizada después del episodio y, aunque ya recibió el alta médica, continúa atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.
Tras el brutal episodio, se dispuso una evaluación médica para la víctima, la cual determinó que presenta un retraso madurativo severo. Esta condición dificulta que el joven pueda relatar con exactitud los hechos. La familia, en declaraciones públicas, manifestó que el joven comprende la gravedad de lo sucedido, pero no logra reconocer con claridad a los agresores.
El expediente, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Bella Vista, bajo la titularidad de Ramón Alfredo Muth, incluye dos videos que reflejan diferentes momentos del ataque. Uno de los registros muestra a un hombre que somete a la víctima, mientras otros individuos filman la escena.
Los videos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran distintos momentos del ataque. En uno de ellos se puede ver a un hombre abusando de la víctima mientras otras personas registran la escena.
En otra filmación, tomada desde el exterior del predio, se ve a la víctima sometida y a dos sujetos mirando lo que sucedía sin intervenir.
Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Época, las imágenes no permiten identificar con claridad los rostros de los involucrados, aunque sí confirman la violencia del ataque.
Según el fiscal Muth, la investigación busca establecer cuántas personas participaron activamente y cuántas observaron sin intervenir. La situación generó un fuerte reclamo comunitario para que quienes hayan presenciado el ataque se presenten a declarar ante la justicia.
El caso provocó la reacción inmediata de las autoridades. El principal sospechoso fue localizado en su domicilio y quedó detenido, mientras se aguarda la formalización de la imputación. El fiscal remarcó el plazo con el que cuenta: “Tengo 72 horas para formalizar la imputación, donde se le va a leer la calificación legal, y las evidencias que tenemos en su contra. Luego se realizará la audiencia de coerción”.
La causa fue caratulada como “supuesto abuso sexual agravado”, una figura que contempla factores como la situación de discapacidad de la víctima y la presunta participación de varias personas. La calificación legal implica que, si se comprueba la responsabilidad de los implicados, podrían enfrentar penas significativamente más severas. En este caso, la presencia de registros audiovisuales en la causa podría constituir un elemento de prueba contundente.
El pedido de la familia y la situación de la víctima
En diálogo con Radio Bella Vista, Lucas, hermano de la víctima, pidió que todas las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido se presenten ante la Justicia.
“El momento que atraviesa la familia es muy crítico. Mi hermano es conocido por toda la ciudad y presenta una discapacidad que limita su posibilidad de relatar con precisión lo sucedido”, explicó.
En esa misma línea, agregó: “Está confundido, comprende que fue víctima de un hecho gravísimo, pero no puede identificar claramente a las personas involucradas”.
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