Corrientes: detuvieron a un hombre por abuso sexual contra un joven con discapacidad

Los videos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran distintos momentos del ataque. En uno de ellos se puede ver a un hombre abusando de la víctima mientras otras personas registran la escena.

Los videos registrados durante el ataque son ahora prueba clave en la investigación judicial. Fuente: Diario Época.

En otra filmación, tomada desde el exterior del predio, se ve a la víctima sometida y a dos sujetos mirando lo que sucedía sin intervenir.

Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Época, las imágenes no permiten identificar con claridad los rostros de los involucrados, aunque sí confirman la violencia del ataque.

Según el fiscal Muth, la investigación busca establecer cuántas personas participaron activamente y cuántas observaron sin intervenir. La situación generó un fuerte reclamo comunitario para que quienes hayan presenciado el ataque se presenten a declarar ante la justicia.

El caso provocó la reacción inmediata de las autoridades. El principal sospechoso fue localizado en su domicilio y quedó detenido, mientras se aguarda la formalización de la imputación. El fiscal remarcó el plazo con el que cuenta: “Tengo 72 horas para formalizar la imputación, donde se le va a leer la calificación legal, y las evidencias que tenemos en su contra. Luego se realizará la audiencia de coerción”.

La causa fue caratulada como “supuesto abuso sexual agravado”, una figura que contempla factores como la situación de discapacidad de la víctima y la presunta participación de varias personas. La calificación legal implica que, si se comprueba la responsabilidad de los implicados, podrían enfrentar penas significativamente más severas. En este caso, la presencia de registros audiovisuales en la causa podría constituir un elemento de prueba contundente.

El pedido de la familia y la situación de la víctima

En diálogo con Radio Bella Vista, Lucas, hermano de la víctima, pidió que todas las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido se presenten ante la Justicia.

“El momento que atraviesa la familia es muy crítico. Mi hermano es conocido por toda la ciudad y presenta una discapacidad que limita su posibilidad de relatar con precisión lo sucedido”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Está confundido, comprende que fue víctima de un hecho gravísimo, pero no puede identificar claramente a las personas involucradas”.