Roberto Piazza fulminó a Marcela Tauro por sus dichos: "Clavan un cuchillo en mi alma"
El diseñador cuestionó a Marcela Tauro por sus polémicos dichos sobre el abuso infantil en El Club del Moro y publicó un duro descargo en redes sociales.
Las declaraciones de Marcela Tauro en El Club del Moro continúan generando repercusiones. En medio de un debate sobre Cristóbal Colón, la conquista de América y las distintas corrientes del revisionismo histórico, la periodista realizó una reflexión que despertó un fuerte rechazo y motivó la respuesta de Roberto Piazza.
Durante la conversación, Tauro intentó explicar que los procesos históricos, incluso los más dolorosos, terminan moldeando el presente de las sociedades. Sin embargo, el ejemplo que utilizó para sostener su postura provocó sorpresa entre sus compañeros.
"Todas las guerras son calamidades. Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos. No hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque si no no te va bien en la vida", expresó al aire. Luego completó su idea: "Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Estamos mirando el pasado en lugar de mirar cómo estamos nosotros".
La fuerte reacción de Roberto Piazza contra Marcela Tauro
Las palabras de la panelista rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron una ola de críticas. Uno de los que reaccionó fue Roberto Piazza, quien es víctima de abuso infantil, preside una fundación dedicada a la temática y fue impulsor de la Ley Piazza.
A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el diseñador publicó un duro mensaje dirigido a Tauro.
"Marcela Tauro. Te conozco hace décadas. Y como víctima de abuso infantil, presidente de la Fundación contra el Abuso y creador de la ley Piazza, reniego de tus absurdas palabras que clavan un cuchillo en mi alma y la de millones de víctimas", escribió.
En el mismo posteo agregó: "Trataré de no darle importancia a tal estupidez y brutalidad de tu parte".
El descargo de Marcela Tauro tras la polémica por sus dichos sobre los padres abusadores
Marcela Tauro quedó envuelta en una fuerte polémica luego de una controvertida reflexión que realizó durante El Club del Moro, donde una frase vinculada a los padres abusadores provocó una inmediata ola de críticas en redes sociales y un profundo rechazo entre los oyentes.
Mientras en el programa debatían sobre el pasado, la cancelación y la manera en que las personas enfrentan distintas experiencias de vida, la periodista lanzó un comentario que generó estupor incluso entre sus propios compañeros. La repercusión fue inmediata y el fragmento comenzó a viralizarse en cuestión de minutos.
Horas más tarde, Tauro decidió enfrentar la situación en Intrusos y realizó un emotivo descargo frente a las cámaras. Visiblemente conmovida y al borde del llanto, reconoció el error y aseguró que sus palabras no reflejaban en absoluto su pensamiento.
"Hoy en la radio se viralizó algo que fue un horror. Obviamente quise decir lo contrario. Cuando lo escuché sonó aún peor, no está bien lo que dice", expresó la periodista, quien además explicó que eligió dar la cara públicamente porque consideró que era la mejor manera de hacerse cargo de lo ocurrido.
Durante su descargo, Tauro también pidió disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus declaraciones y se dirigió especialmente a las víctimas de abuso.
"No pienso eso, obviamente. Quiero pedir disculpas a todas las mujeres y hombres que lo sufrieron. Admito mi error y preferí hacerlo en cámara porque también se transmite con los gestos, con la mirada", sostuvo con la voz quebrada.
La periodista remarcó que lleva más de cuatro décadas de trayectoria en los medios y apeló a ese recorrido para pedir que su equivocación fuera interpretada como un error involuntario y no como una expresión de sus convicciones personales.
La controversia reavivó, además, el debate sobre el impacto que tienen las declaraciones de figuras públicas en tiempos de redes sociales, donde un recorte de pocos segundos puede adquirir una enorme difusión y desencadenar una catarata de reacciones en muy poco tiempo.
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