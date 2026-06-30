Roberto Piazza fulminó a Marcela Tauro por sus dichos: "Clavan un cuchillo en mi alma"

"Marcela Tauro. Te conozco hace décadas. Y como víctima de abuso infantil, presidente de la Fundación contra el Abuso y creador de la ley Piazza, reniego de tus absurdas palabras que clavan un cuchillo en mi alma y la de millones de víctimas", escribió.

En el mismo posteo agregó: "Trataré de no darle importancia a tal estupidez y brutalidad de tu parte".

El descargo de Marcela Tauro tras la polémica por sus dichos sobre los padres abusadores

Marcela Tauro quedó envuelta en una fuerte polémica luego de una controvertida reflexión que realizó durante El Club del Moro, donde una frase vinculada a los padres abusadores provocó una inmediata ola de críticas en redes sociales y un profundo rechazo entre los oyentes.

Mientras en el programa debatían sobre el pasado, la cancelación y la manera en que las personas enfrentan distintas experiencias de vida, la periodista lanzó un comentario que generó estupor incluso entre sus propios compañeros. La repercusión fue inmediata y el fragmento comenzó a viralizarse en cuestión de minutos.

Horas más tarde, Tauro decidió enfrentar la situación en Intrusos y realizó un emotivo descargo frente a las cámaras. Visiblemente conmovida y al borde del llanto, reconoció el error y aseguró que sus palabras no reflejaban en absoluto su pensamiento.

"Hoy en la radio se viralizó algo que fue un horror. Obviamente quise decir lo contrario. Cuando lo escuché sonó aún peor, no está bien lo que dice", expresó la periodista, quien además explicó que eligió dar la cara públicamente porque consideró que era la mejor manera de hacerse cargo de lo ocurrido.

Durante su descargo, Tauro también pidió disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus declaraciones y se dirigió especialmente a las víctimas de abuso.

"No pienso eso, obviamente. Quiero pedir disculpas a todas las mujeres y hombres que lo sufrieron. Admito mi error y preferí hacerlo en cámara porque también se transmite con los gestos, con la mirada", sostuvo con la voz quebrada.

La periodista remarcó que lleva más de cuatro décadas de trayectoria en los medios y apeló a ese recorrido para pedir que su equivocación fuera interpretada como un error involuntario y no como una expresión de sus convicciones personales.

La controversia reavivó, además, el debate sobre el impacto que tienen las declaraciones de figuras públicas en tiempos de redes sociales, donde un recorte de pocos segundos puede adquirir una enorme difusión y desencadenar una catarata de reacciones en muy poco tiempo.