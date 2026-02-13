Karen Reichardt domó a Myriam Bregman por el Régimen Penal Juvenil: "Seguís sacando 3 votos"
Mientras el Congreso aprobaba la baja de la edad de imputabilidad, las diputadas se lanzaron chicanas, ironías y duros mensajes en redes sociales.
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad no solo encendió el recinto: también explotó en redes con un fuerte cruce entre Karen Reichardt y Myriam Bregman, que se dijeron de todo mientras el Congreso avanzaba con la reforma penal juvenil.
Mientras en Diputados se debatía el proyecto para reducir la edad de responsabilidad penal, la tensión política se trasladó a X y otras plataformas, donde la referente de La Libertad Avanza y la histórica dirigente del Frente de Izquierda protagonizaron un intercambio cargado de ironías, chicanas y pases de factura. Todo se disparó a partir de una publicación de Reichardt, que compartió una imagen del legislador libertario Sergio “Tronco” Figliuolo y lanzó una frase provocadora: “Escuchando las cuestiones de privilegios de los zurdos”.
El comentario no pasó inadvertido. Ante la intervención de un usuario que deslizó que hacía falta “paciencia para escuchar a Nicolás del Caño”, la diputada libertaria respondió con un tajante: “Uf”. La contestación de Bregman llegó casi de inmediato y con tono irónico: “¿Y las entendiste?”. Lejos de quedar ahí, la disputa escaló rápidamente. Reichardt fue más allá y apuntó directo contra la excandidata presidencial: “La que no entiende ni quiere ser parte de este momento histórico (por la media sanción a la reforma penal juvenil) sos vos. Vivís hablando puro biri biri. Décadas en la política y seguís sacando tres votos. Shhh”.
La referente de izquierda no dejó pasar el mensaje y retrucó sin rodeos: “Ay, Karen. 3 o 100, pero sin colgarme de nadie”. El ida y vuelta expuso dos posturas totalmente enfrentadas frente a la reforma que establece penas de hasta 15 años para delitos graves cometidos por menores, descarta la prisión perpetua y contempla sanciones alternativas en casos de menor gravedad. Desde el oficialismo celebraron la votación con un discurso épico, mientras que desde la izquierda advirtieron que se trata de un retroceso en materia de derechos.
En el recinto, Bregman también había apuntado contra la política exterior del Gobierno y denunció el bloqueo a Cuba como un “verdadero crimen de guerra”: “Es una vergüenza la posición del gobierno argentino. No representa lo que siente la mayoría de nuestro pueblo. Le están sumando una posición de bloqueo total, donde están dejando a la población sin siquiera combustible ni petróleo. No pueden tener clases”. Al mismo tiempo, en sus redes, Reichardt mostraba la otra cara del debate parlamentario.
Tras la aprobación, la dirigente libertaria compartió imágenes del momento de la votación y escribió: “Totalmente emocionada hasta las lágrimas, con los familiares aplaudiéndonos y nosotros a ellos. Delito de adulto, pena de adulto. Un paso clave para la justicia argentina. El que las hace las paga”. Así, lo que comenzó como una sesión caliente en el Congreso terminó convertido en un duelo digital que volvió a dejar en evidencia la grieta política alrededor de la reforma penal juvenil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario