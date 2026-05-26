Empezaron a cultivar hongos en su casa para tener una dieta saludable y terminaron vendiendo su producción
Una pareja de Tigre se instaló hace seis años en la provincia de San Luis y hoy en día comercializa variedades de hongos medicinales y para gastronomía.
Una pareja del partido bonaerense de Tigre radicada en San Luis desarrolló durante años un cultivo hogareño de hongos y esta semana se volvió viral con la historia de cómo un viaje a Merlo y una pandemia le dieron vuelta la vida.
En 2020 Gustavo Togni y Natalia Núñez terminaron instalados casi por fuerza mayor en su terreno de San Francisco del Monte de Oro, a 110 kilómetros al norte de la capital de San Luis, cuando el Gobierno nacional impuso una cuarentena para intentar detener la propagación del Covid-19.
Hasta ese año la pareja comercializaba la cerveza artesanal e hidromiel que Togni producía bajo la marca Barrica de Odín. Su conexión con San Luis había empezado en 2016 con un viaje a Merlo, en el límite con Córdoba, donde se produjo un descubrimiento personal sobre los hongos comestibles.
"No tenía ni idea del tema de los hongos y quedé sorprendido y fascinado cuando los comí en ese lugar de Merlo. Mi esposa, Natalia, sí estaba más familiarizada con su consumo", comentó Gustavo al sitio Bichos de Campo.
Encantado con las preparaciones llenas de hongos que probó en Merlo, el joven volvió a la provincia de Buenos Aires y junto a su pareja buscaron el modo de tener una producción propia, pero hogareña: unos troncos que con la humedad adecuada hicieran brotar variedades de fungi para su cocina.
A la par volvían a San Luis de manera periódica para vender cerveza artesanal e hidromiel, pero lo que empezó como una aventura de autosubsistencia en 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, se convirtió en "Buena Honga", un emprendimiento natural que tiene cada vez más clientela.
"Empezamos a investigar, por un tema de autoconsumo y también para comer más saludable. Así, cada año fuimos produciendo un poco más hasta que en 2021 empezamos a vender de manera local a los vecinos y también, como insumos para cultivos", señaló Gustavo.
En 2023 la pareja dio el gran salto al participar de un programa de financiamiento no reembolsable para emprendedores ambientales del Gobierno de la Provincia de San Luis junto a 280 postulantes más.
Gustavo y Natalia ganaron el financiamiento y "Buena Honga" brotó a pleno: "Ahora cultivamos gírgolas, que es el segundo hongo más vendido y producido en la Argentina; también shiitake, uno de los más comercializados a nivel mundial; el melena de león, que se puso muy de moda porque es para uso medicinal, pero también se utiliza en la cocina gourmet; y el reishi, que es exclusivamente medicinal y no tiene ningún valor culinario porque es muy duro para comer".
Los fondos del Gobierno de San Luis le permitieron a la pareja instalar dos invernaderos y un galpón, aumentar el volumen de producción y comercialización y llegar a más público: a nivel local venden hongos frescos y cuando van a ferias venden paté, escabeche u otras preparaciones.
Hoy en día tienen troncos de los que surgen gírgolas, metros de aserrín de los que salen los otros hongos, y una claridad mental sobre la importancia de incluir al reino fungi en la dieta diaria.
"Todos los hongos tienen un compuesto, que se llama betaglucano, que entrena a las células contra el estrés, reduce los niveles de cortisol y también es un inmunomodulador", señaló Gustavo.
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