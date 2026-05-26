Empezaron a cultivar hongos en su casa para tener una dieta saludable y terminaron vendiendo su producción

Encantado con las preparaciones llenas de hongos que probó en Merlo, el joven volvió a la provincia de Buenos Aires y junto a su pareja buscaron el modo de tener una producción propia, pero hogareña: unos troncos que con la humedad adecuada hicieran brotar variedades de fungi para su cocina.

A la par volvían a San Luis de manera periódica para vender cerveza artesanal e hidromiel, pero lo que empezó como una aventura de autosubsistencia en 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, se convirtió en "Buena Honga", un emprendimiento natural que tiene cada vez más clientela.

"Empezamos a investigar, por un tema de autoconsumo y también para comer más saludable. Así, cada año fuimos produciendo un poco más hasta que en 2021 empezamos a vender de manera local a los vecinos y también, como insumos para cultivos", señaló Gustavo.

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En 2023 la pareja dio el gran salto al participar de un programa de financiamiento no reembolsable para emprendedores ambientales del Gobierno de la Provincia de San Luis junto a 280 postulantes más.

Gustavo y Natalia ganaron el financiamiento y "Buena Honga" brotó a pleno: "Ahora cultivamos gírgolas, que es el segundo hongo más vendido y producido en la Argentina; también shiitake, uno de los más comercializados a nivel mundial; el melena de león, que se puso muy de moda porque es para uso medicinal, pero también se utiliza en la cocina gourmet; y el reishi, que es exclusivamente medicinal y no tiene ningún valor culinario porque es muy duro para comer".

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Los fondos del Gobierno de San Luis le permitieron a la pareja instalar dos invernaderos y un galpón, aumentar el volumen de producción y comercialización y llegar a más público: a nivel local venden hongos frescos y cuando van a ferias venden paté, escabeche u otras preparaciones.

Hoy en día tienen troncos de los que surgen gírgolas, metros de aserrín de los que salen los otros hongos, y una claridad mental sobre la importancia de incluir al reino fungi en la dieta diaria.

"Todos los hongos tienen un compuesto, que se llama betaglucano, que entrena a las células contra el estrés, reduce los niveles de cortisol y también es un inmunomodulador", señaló Gustavo.